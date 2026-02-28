হোম > জাতীয়

মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত সরকার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়া ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সেখানে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং কর্মস্থলগামী হাজার হাজার শ্রমিকের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকার।

উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনায় আজ শনিবার সন্ধ্যায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর এক উচ্চপর্যায়ের জরুরি বৈঠক করেন।

পররাষ্ট্রসচিবের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে তেহরানে নিযুক্ত বাংলাদেশের মিশনপ্রধানের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেওয়া হয়।

বৈঠক শেষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ইরানসহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর আকাশপথ ও বিমান চলাচল স্থগিত হওয়ার কারণে মধ্যপ্রাচ্যগামী বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন; বিশেষ করে যাঁরা নতুন কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, তাঁদের যাত্রা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে আটকা পড়া কর্মীদের প্রয়োজনীয় আবাসন ও সহায়তা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে, যাতে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আটকা পড়া কর্মীদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় এবং এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি দেশের পক্ষ থেকে ইতিবাচক আশ্বাসও পাওয়া গেছে।

একই সঙ্গে তেহরানে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের সুরক্ষা এবং সেখানে কর্মরত কূটনৈতিক ও অন্য স্টাফদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে ঢাকা। ইরানে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থী এবং সেখানে বসবাসরত নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষায় দূতাবাসকে সার্বক্ষণিক তদারকি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। সরকার এই যুদ্ধাবস্থায় প্রবাসীদের পাশে থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

বিবৃতিতে কূটনৈতিক আলোচনার ব্যর্থতার বিষয়টি জানিয়ে বলা হয়েছে, বর্তমান উত্তেজনা ও সংঘাত বৃদ্ধির ঘটনাটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বাংলাদেশ স্পষ্টভাবে বিশ্বাস করে যে যুদ্ধ কখনোই কোনো স্থায়ী সমাধান আনতে পারে না; বরং সংলাপ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি অবিচল থাকাই যেকোনো বিরোধ নিষ্পত্তির একমাত্র পথ। মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের গুরুত্ব তুলে ধরে বাংলাদেশ সকল পক্ষকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন এবং অবিলম্বে কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমনের আহ্বান জানিয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা বজায় রাখার পক্ষে তার দীর্ঘদিনের অবস্থান পুনরায় নিশ্চিত করেছে। বর্তমান বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা নিরসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন এবং সংলাপের পরিবেশ তৈরির জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। পরিস্থিতির ক্রমাগত পরিবর্তনের ওপর নজর রাখতে এবং প্রবাসীদের সহায়তা নিশ্চিত করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সেল গঠনের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

সম্পর্কিত

মধ্যপ্রাচ্যগামী কর্মীদের জন্য সহায়তায় হটলাইন চালু

সীমান্ত হত্যার বিষয়ে যেন আর শুনতে না হয়, এ বিষয়ে সতর্ক থাকব: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

যে শর্তে বাংলা একাডেমি পুরস্কার নিতে রাজি হলেন কবি মোহন রায়হান

র‍্যাব বিলুপ্তির বিষয়ে বাস্তবতার নিরিখে সিদ্ধান্ত: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

পুলিশ হত্যার তদন্ত নিয়ে বক্তব্য দেইনি, সিদ্ধান্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশের আলোকে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

রমজানের পরেই সিটি করপোরেশন নির্বাচন: ইসি মাছউদ

মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের খোঁজ নিলেন প্রধানমন্ত্রী

অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু হাসপাতালে ভর্তি

উত্তাল সেই মার্চের প্রথম দিন আজ

কম হলেও আসছে নতুন বই
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা