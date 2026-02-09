অধস্তন আদালতের অবকাশ এখন থেকে দুই ধাপে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অধস্তন আদালতের বিচারকদের অবকাশকালীন ছুটি এখন থেকে দুই ধাপে হবে। জুনের প্রথমার্ধে ১৫ দিন ও ডিসেম্বরের শেষার্ধে ১৫ দিন। সুপ্রিম কোর্টের ফুলকোর্ট সভায় আজ সোমবার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে একটি সূত্র।
সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী। এতে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিরা অংশ নেন। এ ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের রেকর্ড ভবনের ২, ৩ ও ৪তলায় সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ফুলকোর্ট সভায়।