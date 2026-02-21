প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নৌ ও বিমানবাহিনী প্রধানের সাক্ষাৎ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান ও বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।
রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আজ শনিবার পৃথকভাবে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় তাঁরা পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেইজে শনিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।
সৌজন্য সাক্ষাতের সময় প্রধানমন্ত্রী নৌবাহিনীর পেশাদারত্ব, দেশপ্রেম এবং সমুদ্রসীমা সুরক্ষায় তাদের নিরলস প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বিমানবাহিনীর পেশাদারত্ব, শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম এবং আকাশসীমা সুরক্ষায় নিরলস অবদানের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সর্বোচ্চ প্রস্তুতি রাখার আহ্বান জানান।