হোম > জাতীয়

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নৌ ও বিমানবাহিনী প্রধানের সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাঁকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের একটি ছবি উপহার দেন নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান। ছবি: পিএমওর ফেসবুক পেইজ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান ও বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আজ শনিবার পৃথকভাবে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় তাঁরা পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেইজে শনিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাঁকে বিমানবাহিনীর ক্রেস্ট উপহার দেন বাহিনীটির প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন। ছবি: পিএমওর ফেসবুক পেইজ

সৌজন্য সাক্ষাতের সময় প্রধানমন্ত্রী নৌবাহিনীর পেশাদারত্ব, দেশপ্রেম এবং সমুদ্রসীমা সুরক্ষায় তাদের নিরলস প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বিমানবাহিনীর পেশাদারত্ব, শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম এবং আকাশসীমা সুরক্ষায় নিরলস অবদানের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সর্বোচ্চ প্রস্তুতি রাখার আহ্বান জানান।

সম্পর্কিত

আজকের ছেলেমেয়েরা ইনকিলাব বলে, ইনকিলাব তো অন্যদের ভাষা: বিদ্যুৎমন্ত্রী

আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে দেশের সর্বোচ্চ পতাকা-স্তম্ভ উদ্বোধন

মোংলা বন্দরে ১৮০ দিনের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনা হবে: নৌপরিবহনমন্ত্রী

ঈদের আগে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সম্মানী দেবে সরকার

ওয়েজ বোর্ড সময়োপযোগী করা হবে: তথ্যমন্ত্রী

আলাদা শপথের দরকার নেই, গণভোট সংসদে কার্যকর হবে: শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি

শহীদদের আত্মত্যাগ চিরকাল জাতিকে অনুপ্রাণিত করবে: মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম

প্রথমবারের মতো তেজগাঁও কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

শহীদ মিনারে ফুলেল শ্রদ্ধা, নতুন প্রজন্ম শুনছে ভাষার ইতিহাস

কার্যক্রম নিষিদ্ধ: ১২ জেলায় কার্যালয় ঘিরে আ.লীগের ঝটিকা কর্মসূচি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা