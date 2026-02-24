শেরপুর-৩ আসনের নির্বাচন ও বগুড়া-৬-এর উপনির্বাচন ৯ এপ্রিল: ইসি সচিব

শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী–ঝিনাইগাতী) আসনের সাধারণ নির্বাচন ও বগুড়া-৬ আসনের উপনির্বাচন আগামী ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। আজ মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
তফসিল ঘোষণা করে আখতার আহমেদ বলেন, ‘গত ১২ ফেব্রুয়ারি যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে ২৯৯টি আসনে ভোট গ্রহণ হয়েছিল। একটি আসন শেরপুর-৩ এর একজন বৈধ প্রার্থী মারা যাওয়ার কারণে সেখানে ভোট বাতিল করা হয়। আর পরবর্তীতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বগুড়া-৬ আসনটি ছেড়ে দিয়েছেন। এখন এই দুটি আসনে আমরা নির্বাচন করব।’
দুটি আসনের ভোট আগামী ৯ এপ্রিল সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান ইসি সচিব।
আখতার আহমেদ বলেন, ‘এই দুই আসনের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ২ মার্চ। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাই চলবে ৫ মার্চ পর্যন্ত। আপিল দায়ের করা যাবে ৬ থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত। আপিল নিষ্পত্তি হবে ১১ মার্চ। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১৪ মার্চ। প্রতীক বরাদ্দ হবে ১৫ মার্চ।’
শেরপুর-৩ আসনে জামায়াত মনোনীত বৈধ প্রার্থী নুরুজ্জামান বাদল গত ৩ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ৩টার দিকে কিডনিজনিত রোগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। বৈধ প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ায় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) অনুযায়ী ওই আসনের সংসদ নির্বাচন স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বগুড়া-৬ ও ঢাকা-১৭ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে বগুড়া-৬ আসন ছেড়ে দিয়ে ঢাকা-১৭ আসনের শপথ নেন তিনি। তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া আসনটিকে শুন্য ঘোষণা করে ইসি। সংবিধান অনুযায়ী আসন শুন্য ঘোষণা করার ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচন হতে হবে।
এ সময় এই দুই আসনের গণভোট প্রসঙ্গে ইসি সচিব বলেন, একটিতে (বগুড়া-৬) আগে গণভোট হয়েছে। শেরপুর-৩ আসনে গণভোটের প্রয়োজন হচ্ছে না জানিয়ে ইসি সচিব বলেন, গণভোটের যে পার্থক্য রয়েছে, তাতে আরেকটিতে যুক্ত না করলেও কোনো অসুবিধা নেই।