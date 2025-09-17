হোম > জাতীয়

শিক্ষা ব্যুরোর সাবেক ডিজি আবুল কালামের বিরুদ্ধে দুদকের মামলার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সাবেক মহাপরিচালক ড. মো. আবুল কালাম আজাদের নামে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অনুমোদিত মামলায় আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ১২ কোটি ৩৪ লাখ ৩৬ হাজার ১২৮ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০০ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারা অনুসারে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।

দুদকের অভিযোগপত্রে বলা হয়, ২০২২ সালে দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে আবুল কালাম আজাদ ১৬ কোটি ৩ লাখ ৯৬ হাজার ৪৬৩ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন এবং মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান করেছেন।

দুদকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১৮ কোটি ৪ লাখ ৫৮ হাজার ৯৬৩ টাকা। এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য আয়ের পরিমাণ মাত্র ৬ কোটি ১৯ লাখ ৩৬ হাজার ৩২ টাকা, বাকিটুকু জ্ঞাত আয়বহির্ভূত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সম্পর্কিত

অকার্যকর ডেমু ট্রেন কেনায় রেলের সাবেক ডিজিসহ ৭ কর্মকর্তার নামে দুদকের মামলা

শেখ হাসিনাসহ যাঁদের এনআইডি লক্ড, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন না: ইসি

পাসপোর্ট ছাড়াই ফ্লাইটে ক্যাপ্টেন মুনতাসির, জেদ্দায় আটক

আসন্ন দুর্গাপূজা নিরাপদে উদ্‌যাপিত হবে, আশা আইজিপির

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ সচেষ্ট থাকবে: আইজিপি

এবার অগ্রণী ব্যাংকে শেখ হাসিনার দুটি লকার জব্দ করল এনবিআর

চট্টগ্রামে চলছে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র বিমান বাহিনীর যৌথ মহড়া

এ বছর পূজায় অনুদান ১ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

আরও মামলায় গ্রেপ্তার আনিসুল, আমুসহ সাবেক ৮ মন্ত্রী, এমপি

বর্ধিত মেয়াদের আগেই জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি ঠিক করতে চায় কমিশন: আলী রীয়াজ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা