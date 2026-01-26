চানখাঁরপুল হত্যা মামলার রায় প্রত্যাখ্যান করে ১০১ সংগঠনের বিবৃতি

চানখাঁরপুলে হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ থেকে দেওয়া রায় প্রত্যাখ্যান করে বিবৃতি দিয়েছে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিট ধারণ করা প্ল্যাটফর্ম জুলাই ঐক্যসহ ১০১টি সংগঠন। আজ সোমবার রাতে পাঠানো ওই বিবৃতিতে বলা হয়, কমান্ড রেসপনসিবিলিটি দেখিয়ে সিনিয়র পুলিশ সদস্যদের তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও সরাসরি হত্যাযজ্ঞ চালানো সুজনের মতো একাধিক পুলিশ সদস্যকে মাত্র তিন থেকে ছয় বছরের সাজা দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত তিন আসামিই পলাতক।
জুলাই ঐক্যের সংগঠক ইসরাফিল ফরাজীর পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এই রায় আমাদের গভীরভাবে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ করেছে। এই রায় চানখাঁরপুলের ছয় শহীদের রক্তের প্রতি চরম অবমাননা। কনস্টেবল সুজনের গুলিতে যখন একের পর এক মানুষ নিহত হচ্ছিল, তখন এই খুনি উল্লাস করছিল। সেই সুজনকে সর্বোচ্চ শাস্তি না দেওয়া প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়।’ এই রায় পুনর্বিবেচনা করা না হলে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে এতে উল্লেখ করা হয়।
যৌথ বিবৃতি দেওয়া সংগঠনগুলো হলো—আপ বাংলাদেশ; ইনকিলাব মঞ্চ; জুলাই রেভল্যুশনারি অ্যালায়েন্স; জুলাই রেভল্যুশনারি জার্নালিস্ট অ্যালায়েন্স; পুনাব; পুশাব; নেক্সাস ডিফেন্স; সাধারণ আলেম সমাজ; জাগ্রত জুলাই; জুলাই মঞ্চ; বাংলাদেশ কওমি ছাত্রসংগঠন (কছাস); বৈষম্যবিরোধী কওমি ছাত্র আন্দোলন; জুলাই ছাত্র-জনতা সংসদ; জুলাইয়ের সাংবাদিকেরা; বাংলাদেশ কারিগরি ছাত্র পরিষদ; জেন-জি স্টুডেন্ট ইউনিটি; জুলাই সাংস্কৃতিক সংসদ; সোশ্যাল সায়েন্স ক্লাব, ঢাকা কলেজ; রোটার্যাক্ট ক্লাব অব ইসলামিক ইউনিভার্সিটি; সিসিএস; জাতীয় ভোক্তা অধিকার; সোচ্চার স্টুডেন্টস নেটওয়ার্ক, ঢাবি; রাইজিং ইয়ুথ রামপুরা; পিপলস রিফর্ম অ্যালায়েন্স; বিআই; নাপুস; একতার বাংলাদেশ; তরুণ; জুলাই বিপ্লবী যুব সংগঠন; ফরিদগঞ্জ লেখক ফোরাম; জুলাই চেতনা; জুলাই সংগ্রাম পরিষদ; গণ-অভ্যুত্থান রক্ষা আন্দোলন; বিআইইডি স্পোর্টস ক্লাব; ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র-জনতা মঞ্চ; কাজির খাল সুপার স্টার ক্লাব; সানরাইজ স্পোর্টিং ক্লাব; জুলাই রেভল্যুশনারি ক্লাব; ছত্রিশ জুলাই ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ সংস্কার আন্দোলন (বিএসএ)।
এ ছাড়া আরও রয়েছে—বাংলাদেশ সচেতন শিক্ষার্থী সমাজ; যাত্রাবাড়ী জুলাই ঐক্য পরিষদ; নিরাপদ বাংলাদেশ চাই; সোসাইটি ফর স্টুডেন্ট ডেভেলপমেন্ট; ইয়ুথ ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিসেস; প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইসলামিক সোসাইটি; হিউম্যান রাইটস সোসাইটি; পল্টন সাহিত্য ফোরাম; ইসলামিক কমিউনিটি বাংলাদেশ; দ্য স্কলারস ফাউন্ডেশন; জাগ্রহী, লুমিনাস সায়েন্স ক্লাব; ইয়ুথ ফর পিস (ওয়াইএফপি); নেবুলা সোশ্যাল ক্লাব; ঢাকা কলেজ ইয়ুথ ক্লাব; স্কলার্স ফাউন্ডেশন; জাতীয় অধিকার মত্ত, ইয়ুথ ক্লাব কদমতলী; জুলাই স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদ; শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন; সোশ্যাল রিফর্ম কমিটি; ঢাকা কলেজ ভলান্টিয়ার্স ফোরাম; পরিবেশবিজ্ঞান ক্লাব; কালচারাল ক্লাব টির্চাস ট্রেইনিং কলেজ; জুলাই মুক্তি মঞ্চ; জ্ঞানদীপ পাঠাগার; জেনন সায়েন্স ক্লাব; আলিয়া সাংস্কৃতিক সংসদ; লিগেসি অব জুলাই রিঅ্যালাইন মুভমেন্ট বাংলাদেশ; পরিবর্তন পরিষদ, বামনা আলোকিত সমাজ; ইয়ুথ ফর বেটার ফিউচার সোসাইটি; বৈষম্যবিরোধী কওমি ছাত্র আন্দোলন; রেভল্যুশন ইয়ুথ অ্যান্ড স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন; মুসো; ফ্যাসিবাদমুক্ত গণমাধ্যম চাই; বাংলাদেশ রিপাবলিকান; নিরপেক্ষ; জাতীয় শ্রমিক ঐক্য; বিক্ষুদ্ধ কবি ও লেখক সমাজ; ওয়াইবিজে; স্কলারস; চেতনায় জুলাই; প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন; ঢাকা কলেজ প্রগতি; জুলাই সংগ্রাম পরিষদ; প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন; মুক্তির নিশান; অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট কোয়ালিশন; জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশন যাত্রাবাড়ী; বিজয় ইয়ুথ ফাউন্ডেশন; জুলাই গণহত্যা বিচার নিশ্চিত পরিষদ (জাবি); সংস্কার সংঘ; সংগ্রাম প্রতিদিন; হিউম্যান রাইটস স্টুডেন্ট নেটওয়ার্ক; আমাদের মোহাম্মদপুর; সুন্দর বাংলাদেশ; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বিএড স্পোর্টস ক্লাব; প্রজন্ম ২৪; মঞ্চ ২৪; মানবাধিকার উন্নয়ন কেন্দ্র; মানবাধিকার ও জনকল্যাণ সংগঠন উত্তরবঙ্গ এবং এসো দেশ গড়ি।