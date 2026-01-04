মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই: বাতিল ৭২৩ জনের

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাখিল করা ৭২৩ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করেছেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তারা। বাছাইয়ের শেষ দিন গতকাল রোববার রাতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) জনসংযোগ পরিচালক মো. রুহুল আমিন মল্লিক এ তথ্য জানান।
নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য মনোনয়নপত্র নিয়েছিলেন ৩ হাজার ৪০৬ জন। তার মধ্যে ২ হাজার ৫৬৮ জন জমা দেন। যাচাই-বাছাইয়ে বাতিল হয়েছে ৭২৩ জনের। এখন বৈধ প্রার্থী রয়েছেন ১ হাজার ৮৪২ জন।
ইসির জনসংযোগ পরিচালক জানান, আজ সোমবার থেকে সংক্ষুব্ধরা রিটার্নিং কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে ইসিতে আপিল করতে পারবেন। আপিল করা যাবে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। এ কারণে ১০টি অঞ্চলের জন্য নির্বাচন ভবনে ১০টি বুথ করা হয়েছে।
আজকের পত্রিকার প্রতিনিধিদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গতকাল বাছাইয়ে কুড়িগ্রামের ৪ আসনে চার, নীলফামারীর ৪ আসনে নয়, দিনাজপুরের দুই আসনে তিন, সিরাজগঞ্জের তিন আসনে সাত, পাবনার চার আসনে পাঁচ, নাটোরের চার আসনে সাত, চট্টগ্রামের ১৬ আসনে ৪২, বরিশাল-৩ আসনে এক, ময়মনসিংহের চার আসনে ১২, মানিকগঞ্জের তিন আসনে নয়, ভোলার চার আসনে সাত, ফরিদপুরের চার আসনে ১৪, মাদারীপুরের তিন আসনে পাঁচ, কুষ্টিয়ার চার আসনে ছয়, কিশোরগঞ্জের ছয় আসনে ২৪, শরীয়তপুরের তিন আসনে ১০, পটুয়াখালীর চার আসনে তিন, সুনামগঞ্জের পাঁচ আসনে ১৩, জামালপুরের দুটি আসনে সাতজনের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।
গুরুত্বপূর্ণ যাঁদের মনোনয়নপত্র বাতিল
ঋণখেলাপির দায়ে কিশোরগঞ্জ-৩ আসনে জাতীয় পার্টির একাংশের নেতা মুজিবুল হক চুন্নু, নীলফামারী-৩ আসনে ঋণ-খেলাপির দায়ে জাতীয় পার্টির রোহান চৌধুরী, দ্বৈত নাগরিকত্ব জটিলতায় কুড়িগ্রাম-৩ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাহবুবুল আলম (সালেহী), মার্কিন নাগরিকত্ব জটিলতা থাকায় চট্টগ্রাম-৯ আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী এ কে এম ফজলুল হকের মনোনয়ন বাতিল করা হয়।
এ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে সিরাজগঞ্জ-৫ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও তাঁতীদল কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক গোলাম মওলা খান বাবলু, পাবনা-১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাঁথিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক খায়রুন নাহার খানম ও তাঁতীদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ইউনুস আলী, পাবনা-৪ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ঈশ্বরদী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া পিন্টু, মানিকগঞ্জ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় পার্টির এস এম আব্দুল মান্নান, মানিকগঞ্জ-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আতাউর রহমান আতার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।