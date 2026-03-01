স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার। আজ রোববার দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রীর অফিসকক্ষে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বৈঠকে দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে আধুনিক নগর ব্যবস্থাপনায় সেফ সিটি বাস্তবায়ন এবং ডেটাবেইস রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে দুই পক্ষ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া সন্ত্রাস দমনে যৌথ ভূমিকা এবং ড্রোন প্রযুক্তির খাতে একে অপরকে সহযোগিতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
বৈঠকে দুই দেশের পুলিশ একাডেমির মধ্যে প্রশিক্ষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি পারস্পরিক সহযোগিতা-সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়া দুই দেশের মধ্যে অপরাধী বা বন্দী বিনিময় ইস্যুটিও গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে।
বৈঠকের শুরুতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানের হাইকমিশনারকে স্বাগত জানান। হাইকমিশনার ইমরান হায়দার নবনিযুক্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নতুন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অভিনন্দন জানান।