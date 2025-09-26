৫ মাসে ৯ কৃষকের আত্মহত্যা ‘রাষ্ট্রীয় অবহেলার সরাসরি ফলাফল’: এনসিপি

দেশের আট জেলায় পাঁচ মাসে কমপক্ষে ৯ জন কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে কৃষি খাতের সংকট নিরসনে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কৃষক উইং ও কৃষিবিদ উইং। তারা বলেছে, ‘কৃষকদের আত্মহনন কেবল ব্যক্তিগত দুর্বলতার গল্প নয়; এটি কৃষি খাতের গভীর সংকট, ঋণব্যবস্থার অমানবিক চাপ, কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম না পাওয়া এবং রাষ্ট্রীয় অবহেলার সরাসরি ফলাফল।’
আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেছে এনসিপির কৃষক উইং ও কৃষিবিদ উইং।
দলের যুগ্ম সদস্যসচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাতের সই করা বিবৃতিতে বলা হয়, কয়েক মাসে দেশের বিভিন্ন জেলায় একের পর এক কৃষকের আত্মহত্যার মর্মান্তিক খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। গত ২৬ মার্চ থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত শুধু রাজশাহী, মেহেরপুর, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, মাগুরা, ফরিদপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অন্তত ৯ জন কৃষক ঋণের বোঝা ও কৃষিজ সংকটের চাপে আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। এনসিপির কৃষক উইং ও কৃষিবিদ উইং এক যৌথ সভায় এসব ঘটনাকে কোনোভাবেই ‘বিচ্ছিন্ন’ হিসেবে না দেখে ‘ভয়াবহ জাতীয় সংকটের বহিঃপ্রকাশ’ বলে অভিহিত করেছে।
এনসিপির কৃষক উইংয়ের প্রধান সমন্বয়কারী আজাদ খান ভাসানী ও কৃষিবিদ উইংয়ের প্রধান সমন্বয়কারী গোলাম মর্তুজা সেলিম বলেন, ‘কৃষকের মৃত্যু আমাদের জাতির জন্য গভীর লজ্জার বিষয়। এই ট্র্যাজেডি সরকারের জন্য গুরুতর সতর্কবার্তা। একে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই।’
এই সংকট মোকাবিলায় বিবৃতিতে চারটি দাবি উত্থাপন করা হয়েছে।
সেগুলো হলো—কৃষক আত্মহত্যার প্রতিটি ঘটনার স্বতন্ত্র, স্বচ্ছ ও দ্রুত তদন্ত; এনজিও ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সুদের শোষণ ও কৃষকদের ওপর অমানবিক চাপ বন্ধে কার্যকর আইন প্রয়োগ; ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারগুলোর জন্য অবিলম্বে খাদ্য, আর্থিক সহায়তা ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত এবং কৃষক আত্মহত্যা ও ঋণসংকট সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ডেটাবেইস তৈরি ও গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা।