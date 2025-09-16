হোম > জাতীয়

নিরাপত্তা বিবেচনায় ইনু-পলকসহ ৯ জনের ভার্চুয়ালি হাজিরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঘিরে দায়ের করা বিভিন্ন মামলায় ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজিরা দিয়েছেন সাবেক ছয় মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ ৯ জন। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলামের আদালতে ভার্চুয়ালি হাজিরা গ্রহণ করা হয়।

এ হাজিরা গ্রহণের সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি আকরাম হোসেন। তিনি গত কয়েক দিন ধরে ঢাকার বিভিন্ন আদালত পরিদর্শন করছেন।

আজ ভার্চুয়ালি হাজিরা দিয়েছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহম্মেদ পলক, সাবেক সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী, সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এ বি এম তাজুল ইসলাম, যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক ওসি আবুল হাসান, সাবেক ওসি মাজহারুল ইসলাম ও পুলিশ কনস্টেবল শোয়াইবুর রহমান। তাঁদের মধ্যে তিনজন কাশিমপুর কারাগার থেকে এবং ছয়জন কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ভার্চুয়ালি শুনানিতে অংশ নেন।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো. তারেক জুবায়ের এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, রাজধানীর যাত্রাবাড়ী, পল্টন, মিরপুর ও হাতিরঝিল থানার বিভিন্ন মামলায় আসামিদের হাজিরার জন্য দিন ধার্য ছিল। পরে আদালত ভার্চুয়ালি তাঁদের হাজিরা গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অতিরিক্ত পিপি মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন বলেন, বিচারপতি আকরাম হোসেন উপস্থিত থেকে ভার্চুয়ালি হাজিরা দেখেন। ভার্চুয়ালি হাজিরা দেখে বিচারপতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলে জানান রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী।

উল্লেখ্য, প্রভাবশালী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাঁরা আসামি হয়েছেন, তাঁদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে বেশ কিছুদিন যাবৎ ভার্চুয়ালি হাজিরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া সন্ত্রাসীদেরও ভার্চুয়ালি হাজিরা নেওয়া হচ্ছে বলে আদালত সূত্রে জানা গেছে।

