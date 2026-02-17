গণভোটের ফলাফল স্থগিত চেয়ে রিট

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গণভোটের ফলাফল স্থগিত চেয়ে রিট করা হয়েছে। একই সঙ্গে ১২ ফেব্রুয়ারি গণভোট অনুষ্ঠানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এবং গণভোটের ফলাফল ঘোষণা করে ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত গেজেট স্থগিত চেয়ে রিটটি করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এ বি এম আতাউল মজিদ জনস্বার্থে এ রিট করেন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও আইনসচিবকে রিটে বিবাদী করা হয়েছে।
আবেদনের বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন আইনজীবী আতাউল মজিদ। তিনি জানান, বিচারপতি ফাতেমা নজীবের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে আগামী সপ্তাহে রিটটির ওপর শুনানি হতে পারে।