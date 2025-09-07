হোম > জাতীয়

অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য বিমানবাহিনীর সাপোর্ট সেল ও পোর্টাল চালু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিমানবাহিনীর সদর দপ্তরে সেবা দুটির উদ্বোধন করেন বিমানবাহিনীর প্রধান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য ‘রিটায়ার্ড অফিসার্স সাপোর্ট সেল’ ও ‘রিটায়ার্ড অফিসার্স সাপোর্ট পোর্টাল’ চালু করা হয়েছে। আজ রোববার বিমানবাহিনীর সদর দপ্তরে এ সেবা দুটির উদ্বোধন করেন বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান।

বিমানবাহিনী জানিয়েছে, কর্মরত কর্মকর্তাদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অবসরপরবর্তী সব কার্যক্রম বিমানসচিব শাখায় হয়ে থাকে। এখন থেকে ‘রিটায়ার্ড অফিসার্স সাপোর্ট সেল’ অবসর কর্মকর্তাদের সেবাগুলো নিবিড়ভাবে ও সহজতর উপায়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে করা হয়েছে। কাজের পদ্ধতি সহজ ও দ্রুতগতিতে করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া বিমানবাহিনী সদর দপ্তর সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পেনশনপরবর্তী সেবাগুলো দিতে ‘রিটায়ার্ড অফিসার্স সাপোর্ট পোর্টাল’ নামে একটি ওয়েব পোর্টাল চালু করেছে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সেবা সহজ ও দ্রুত সম্পাদন করাই এই ওয়েব পোর্টালের উদ্দেশ্য।

বিমানবাহিনী জানায়, এই ওয়েব পোর্টালে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে লগইন করে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা দেশে বা বিদেশের যেকোনো স্থান থেকে অবসরপরবর্তী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও প্রয়োজনীয় সেবা নিতে পারবেন। ওয়েব পোর্টালটির যথাযথ ব্যবহার শ্রম ও সময় বাঁচানোর পাশাপাশি বিমানবাহিনীর সব কর্মকর্তার মনোবল বাড়াতে সহায়ক হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিমানবাহিনী প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারেরা এবং কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছিলেন।

