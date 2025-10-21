হোম > জাতীয়

ভারতীয় ঋণচুক্তির ১০ প্রকল্প বাতিলের তথ্য সঠিক নয়: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

ইউএনবি, ঢাকা

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। ফাইল ছবি

ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (এলওসি) বা ঋণচুক্তির ১০টি প্রকল্প বাতিলের তথ্য সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। সামাজিক মাধ্যমে সহকর্মী উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের একটি পোস্ট নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিষয়টি নিয়ে এ ব্যাখ্যা দেন তিনি।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ভারতীয় ঋণচুক্তির আওতায় শুধু টাগবোট কেনার প্রকল্প পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেসব প্রকল্পের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলোর ‘কিছুর আদৌ অস্তিত্ব নেই’।

স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত ১০ চুক্তি বাতিল করা হয়েছে বলে তালিকা প্রকাশ করেন। ছবি: স্ক্রিনশট

স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত ১০ চুক্তি বাতিল করা হয়েছে বলে তালিকা প্রকাশ করেন। তবে ওই সহকর্মীর ওই পোস্ট নিয়ে কোনো মন্তব্য না করে বিষয়টি স্পষ্ট করেন এবং সব চুক্তির তালিকা পড়ে শোনান। তিনি জানান, এসব চুক্তির কিছু এখনো পর্যালোচনার পর্যায়ে আছে।

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে থেকে প্রত্যর্পণের বিষয়ে ঢাকার অনুরোধ নিয়ে কোনো অগ্রগতি আছে কি না, জানতে চাইলে উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, এ বিষয়ে নতুন কোনো তথ্য নেই।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে এসব ঘটনার অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং দুই দেশের কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে আলোচনাও অব্যাহত আছে।

সম্পর্কিত

পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার যুগল ৫ দিনের রিমান্ডে

আন্দোলনরত শিক্ষকেরা নব উদ্যমে শ্রেণিকক্ষে ফিরবেন, আশা প্রধান উপদেষ্টার

ফ্লাইএডিলের জেদ্দা-ঢাকা সরাসরি ফ্লাইট চালু কাল

বেতন কমিশনের প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাখিল

দাবি পূরণ করবে এমন প্রার্থীদের ভোট দেবেন, মৎস্যজীবীদের উদ্দেশে ফরিদা আখতার

তথ্য মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি গঠন

১২ বছরে সড়কে ঝরেছে লক্ষাধিক মানুষের প্রাণ: যাত্রী কল্যাণ সমিতি

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ১৫ শতাংশ, সঙ্গে শর্ত

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফেরাতে চলছে আপিল শুনানি

নির্বাচনের সময় রাতে এআই অপব্যবহার বেশি হওয়ার শঙ্কা সিইসির
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা