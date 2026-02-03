হোম > জাতীয়

কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পদক পেলেন ৪০ কোস্ট গার্ড সদস্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

কৃতিত্বপূর্ণ ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ৪০ সদস্যকে বিভিন্ন পদকে ভূষিত করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদক দেওয়া হয়।

পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গণি।

অনুষ্ঠানে বীরত্ব ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ১০ সদস্যকে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক, ১০ জনকে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (সেবা) পদক, ১০ জনকে প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক এবং ১০ জনকে প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড (সেবা) পদক দেওয়া হয়। পদকপ্রাপ্তদের মধ্যে কোস্ট গার্ডের কর্মকর্তা, নাবিক ও বেসামরিক সদস্যরা রয়েছেন।

