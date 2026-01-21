একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধ: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মাওলানা আবুল কালামের আত্মসমর্পণের আবেদন

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণ করেছেন ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ওরফে বাচ্চু মিয়া। আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হলে তাকে হাজতখানায় নিয়ে যায় পুলিশ।
আবুল কালাম আজাদের আত্মসমর্পণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম। তিনি বলেন, মাওলানা আবুল কালামের আত্মসমর্পণের আবেদন আমরা পেয়েছি।
১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য গঠিত ট্রাইবুনাল আবুল কালাম আজাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন ২০১৩ সালে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তাকেই প্রথম সাজা দিয়েছিলেন ট্রাইব্যুনাল।
রায়ের সময় আবুল কালাম আজাদ আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন। পলাতক থাকার কারণে তার অনুপস্থিতিতেই বিচার হয়। তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে মোট ৮টি মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়। ৩টি অভিযোগে তাকে মৃত্যুদণ্ড এবং ৪ টিতে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। প্রমাণের অভাবে একটি অভিযোগ আদালত খারিজ করে দেন।
এদিকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে গতবছর মাওলানা আবুল কালামের সাজা স্থগিত করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।