হোম > জাতীয়

একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধ: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মাওলানা আবুল কালামের আত্মসমর্পণের আবেদন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণ করেছেন ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ওরফে বাচ্চু মিয়া। আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হলে তাকে হাজতখানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

আবুল কালাম আজাদের আত্মসমর্পণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম। তিনি বলেন, মাওলানা আবুল কালামের আত্মসমর্পণের আবেদন আমরা পেয়েছি।

১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য গঠিত ট্রাইবুনাল আবুল কালাম আজাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন ২০১৩ সালে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তাকেই প্রথম সাজা দিয়েছিলেন ট্রাইব্যুনাল।

রায়ের সময় আবুল কালাম আজাদ আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন। পলাতক থাকার কারণে তার অনুপস্থিতিতেই বিচার হয়। তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে মোট ৮টি মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়। ৩টি অভিযোগে তাকে মৃত্যুদণ্ড এবং ৪ টিতে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। প্রমাণের অভাবে একটি অভিযোগ আদালত খারিজ করে দেন।

এদিকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে গতবছর মাওলানা আবুল কালামের সাজা স্থগিত করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

সম্পর্কিত

৩০৫ জনের প্রার্থিতা প্রত্যাহার, লড়াইয়ে ১৯৬৭ জন

পছন্দের প্রতীকই পেলেন তাসনিম জারা

ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি স্থাপনে ৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ, বিদ্যুৎ না থাকা কেন্দ্রে যে ব্যবস্থা

এফ বা এম ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে যেতে ১৫ হাজার ডলার বন্ড লাগবে না: মার্কিন দূতাবাস

বিএনপি-জামায়াত-এনসিপি নেতাদের নিয়ে জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে প্রধান উপদেষ্টা

এবারও কলকাতা বইমেলা থেকে বাংলাদেশ বাদ, থাকছে না যুক্তরাষ্ট্রও

ইসিতে বিএনপির অভিযোগ: জামায়াত, এনসিপিসহ ৪ দলকে ইসির সতর্কবার্তা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা পরিচয়ে রাজশাহীর ডিসিকে বিভ্রান্তিকর বার্তা, গ্রেপ্তার ১

এক মাসে ক্রোক ও অবরুদ্ধ ২৪০০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ

আগামীকাল থেকে আরও ৮ জেলায় ই-বেইলবন্ড চালু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা