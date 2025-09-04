হোম > জাতীয়

হারানো এনআইডি তুলতে আর লাগবে না জিডি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রতীকী ছবি

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) হারিয়ে গেলে তা পুনরায় নিতে এখন থেকে আর নাগরিকদের সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে হবে না। নাগরিকদের ভোগান্তি কমাতে জিডি করার এই বাধ্যবাধকতা তুলে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের পরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম এ সংক্রান্ত নির্দেশনা মাঠপর্যায়ে পাঠিয়েছেন।

এতে তিনি উল্লেখ করেন, এ যাবৎ এনআইডি হারিয়ে গেলে থানায় জিডি করে ফি দিয়ে তার পুনরায় নেওয়ার বিধান ছিল। জনসাধারণের ভোগান্তি কমানোর বৃহত্তর স্বার্থে সরকারি ফি দিয়ে এনআইডি নেওয়ার ক্ষেত্রে জিডি করার বিধান ইসি বিলুপ্ত করেছে।

এনআইডি সেবা সহজ করার অংশ হিসেবে হারানো এনআইডি তুলতে জিডি বাধ্যতামূলক না করার বিষয়টি কমিশন অনুমোদন করেছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এএসএম হুমায়ুন কবীর।

গত এক বছরে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগে ঝুলে থাকা প্রায় সাড়ে নয় লাখ এনআইডি সংশোধন আবেদন নিষ্পত্তি করেছে ইসি।

সবশেষে ভোটার তালিকা অনুযায়ী, দেশে ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৬৩ লাখ ৭ হাজার ৫০৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ছয় লাখ ৪১ লাখ ৪৫৫ জন এবং নারী ভোটার ছয় লাখ ২২ লাখ পাঁচ হাজার ৮১৯ জন। হিজড়া ভোটার ১২৩০ জন।

সম্পর্কিত

মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত হলে নির্বাচনে অংশ নেওয়া যাবে না: প্রেস সচিব

দুবাইয়ে ১২০০ কোটি টাকা পাচার: সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা সিআইডির

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষকের বদলে সংগীত শিক্ষক নিয়োগ ‘অশুভ ইঙ্গিত’: ইসলামী আন্দোলন

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত

দ্রুত গেজেট প্রকাশ ও নিয়োগ নিশ্চিতসহ ৩ দফা দাবি ৪৪তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের

অভ্যুত্থানের এক বছরেই হাসিনা সরকারকে ফেরত এনেছে অন্তর্বর্তী সরকার: গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি

খোলা মাঠ ছাড়া স্বচ্ছ নির্বাচন কখনো হবে না: ইসি তাহমিদা

জামিন পাননি লতিফ সিদ্দিকী ও মঞ্জুরুল ইসলাম পান্না

রিমান্ড শেষে কারাগারে বেরোবির সাবেক ভিসি কলিমুল্লাহ

দুর্গাপূজায় প্রতিটি মণ্ডপ পাবে ৫০০ কেজি চাল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা