কলেজে রমজান-ঈদ উপলক্ষে ছুটি শুরু, স্কুলে আরও পরে

সারা দেশের সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলোতে আজ ১৮ ফেব্রুয়ারি বুধবার থেকে শুরু হয়েছে পবিত্র রমজান ও ঈদ উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ছুটি। দীর্ঘ ৩৯ দিন ছুটির পর আগামী ২৯ মার্চ থেকে আবারও শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে।
তবে দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল, ভোকেশনাল স্কুল-কলেজ, ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, বিএমটি কলেজ ও ভোকেশনাল কলেজগুলোর ছুটি শুরু হবে ৮ মার্চ। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস শুরু হবে ২৯ মার্চ থেকে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, পবিত্র রমজান, ঈদুল ফিতর-গ্রীষ্মকালীন ছুটি মিলে ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত টানা ২৬ দিন কলেজগুলো বন্ধ থাকবে। এরপর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে এক দিনের ছুটি। পরের দুই দিন শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি। সেই হিসাবে আগামী ২৯ মার্চ রোববার থেকে খুলবে কলেজগুলো।
এদিকে আগামী মে মাসে পালিত হবে ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ। ঈদুল আজহা উপলক্ষে আগামী ২৪ মে থেকে ৫ জুন পর্যন্ত ১০ দিনের ছুটি বরাদ্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া দুর্গাপূজা, বিজয়া দশমী, প্রবারণা পূর্ণিমা ও লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে ১৮ থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত আরও ১০ দিন বন্ধ থাকবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো।
সবশেষে চলতি বছরের ১৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১ দিন থাকবে শীতকালীন অবকাশ।