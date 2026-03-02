হোম > জাতীয়

প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেলেন মাহফুজুর রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

এসএএম মাহফুজুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

এসএএম মাহফুজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার (গ্রেড-১) পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আজ সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে তাঁকে এই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যোগদানের তারিখ হতে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল অথবা তাঁর সন্তুষ্টি সাপেক্ষে (যেটি আগে ঘটে) এই নিয়োগ কার্যকর থাকবে।

সংসদের চিফ হুইপ হলেন নূরুল ইসলাম

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হয়েছে। নিয়োগের অন্যান্য শর্তাবলি উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে। তিনি ‘গ্রেড-১’ পদমর্যাদায় এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন।

উল্লেখ্য, প্রায় ১০ বছরের মতো ইউএনবির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মাহফুজুর রহমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগে স্নাতকোত্তর শেষ করে ইউএনবিতে সহ-সম্পাদক হিসেবে কর্মজীবন শুরু হয়েছিল তাঁর। এরপর থেকে দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি এই পেশায় যুক্ত আছেন। তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য।

