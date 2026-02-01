হোম > জাতীয়

এবার দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। ফাইল ছবি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মামলায় কারাগারে থাকা সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে এবার দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ আজ রোববার তাঁকে এই নতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।

সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে আজ কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। দুর্নীতির মাধ্যমে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক খোরশেদ আলম এই আবেদন করেন।

আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন দুদকের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম। শুনানি শেষে আদালত গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন।

কর্মকর্তাদের পক্ষপাতের প্রমাণ পেলে অবস্থা খুব খারাপ হবে: ইসি সানাউল্লাহ

তরিকুল ইসলাম জানান, গ্রেপ্তার দেখানোর পর ফরহাদ হোসেনকে ফের কারাগারে পাঠানো হয়।

গত ২৬ নভেম্বর জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের অভিযোগে ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে দুদকের প্রধান কার্যালয়ে মামলা করা হয়।

মামলায় অভিযোগ করা হয়, ফরহাদ হোসেন তাঁর নামে মোট ২ কোটি ৪৩ লাখ ৪২ হাজার ৪৬৭ টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন করেছেন। আয়কর নথিতে উল্লেখিত ৬৪ লাখ ৪১ হাজার ৯৫৬ টাকা পারিবারিক ব্যয়সহ তাঁর মোট সম্পদ দাঁড়ায় ৩ কোটি ৭ লাখ ৮৪ হাজার ৪২৩ টাকা। এর বিপরীতে বৈধ উৎস হিসেবে দেখাতে পেরেছেন ১ কোটি ৯৫ লাখ ৯৮ হাজার ১৭১ টাকা। ফলে তাঁর জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ১১ লাখ ৮৬ হাজার ২৫২ টাকা।

এ ছাড়া ফরহাদ হোসেনের নামে খোলা ১২টি ব্যাংক হিসাবে ৬ কোটি ৫৪ লাখ ৫৬ হাজার ৪৭১ টাকা জমা এবং ৬ কোটি ৩৫ লাখ ৬৮ হাজার ৯৯৬ টাকা উত্তোলনের তথ্য পাওয়া যায়, যা দুদকের মতে ‘অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন’।

ক্ষমতার অপব্যবহার, অসাধু উপায়ে সম্পদ অর্জন, জ্ঞাত আয়ের উৎস গোপন এবং অবৈধ অর্থ লেনদেন—এসব অপরাধে ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা, ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় মামলা করা হয়।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ১৫ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে ফরহাদ হোসেনকে আটক করা হয়। এরপর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকেন্দ্রিক বিভিন্ন মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

