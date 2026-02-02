হোম > জাতীয়

ডেসকোর সাবেক এমডি ও প্রধান প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডের (ডেসকো) সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. কাউসার আমীর আলী ও প্রধান প্রকৌশলী শামীম আহসান চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অভিযোগ অনুযায়ী, তাঁরা প্রায় ৭৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতিসাধন করেছেন।

আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) দুদকের উপসহকারী পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান বাদী হয়ে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১-এ মামলাটি করেন। দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনকালে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজেরা লাভবান হওয়া ও অন্যকে লাভবান করার উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আদেশ অমান্য করেন।

দুদকের এজাহারে আরও বলা হয়, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের পূর্বানুমতি ছাড়া এবং সরকারি প্রজ্ঞাপনে আলাদা ডেটা সেন্টার নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা নতুন করে নিজস্ব ডেটা সেন্টার নির্মাণ করেন।

দুদক অনুসন্ধান সূত্রটি বলছে, এতে বাংলাদেশ সরকারের সেন্ট্রাল ডেটা সেন্টারে তথ্য সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা উপেক্ষা করা হয় এবং সরকারি অর্থ সাশ্রয়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা অনুসরণ করা হয়নি।

অভিযোগে বলা হয়েছে, আর্থিক অসদাচরণ ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ৭৪ কোটি ৮৩ লাখ ১১ হাজার ৫৯২ টাকা ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

এ ঘটনায় আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯ ও ১০৯ ধারাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে।

সম্পর্কিত

সালমান এফ রহমানকে দুদকে জিজ্ঞাসাবাদ

চীন-যুক্তরাষ্ট্র-জাপানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তিগুলো চলমান প্রক্রিয়ার অংশ: নিরাপত্তা উপদেষ্টা

প্লট পেতে শেখ হাসিনাকে বারবার ফোন দিতেন টিউলিপ: আদালত

নির্বাচনে কোন বাহিনীর কতজন দায়িত্ব পালন করবেন জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

সাবেক প্রধান বিচারপতি রাজউক চেয়ারম্যানসহ ৮ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

৫ আগস্ট পরবর্তী ৯১.৭% সহিংসতায় বিএনপি জড়িত, ২০.৭% আওয়ামী লীগ: টিআইবি

উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খানের ফোন নম্বর হ্যাকড

দুর্নীতির মামলার রায়: আজমিনা ও রাদওয়ানের প্লট বরাদ্দ বাতিল

দলগুলোর অনীহা ও আমলাতান্ত্রিক চাপে জুলাই সনদের মূল লক্ষ্য অর্জনে সরকার ব্যর্থ: টিআইবি

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: ছয় মামলায় শেখ হাসিনার ৩৬ বছরের কারাদণ্ড
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা