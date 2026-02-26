৭১-এর মানবতাবিরোধী অপরাধ: আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আকরামকে খালাস

মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আমৃত্যু কারাদণ্ড পাওয়া বাগেরহাটের খান আকরাম হোসেনকে খালাস দিয়েছেন আপিল বিভাগ।
আজ বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এই রায় দেন। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে অংশ নেন চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম।
২০১৫ সালের ১১ আগস্ট এই মামলায় বাগেরহাটের খান আকরাম হোসেনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। পরে ওই বছরই আপিল বিভাগে খালাস চেয়ে আবেদন করেন তিনি। ১১ বছর পর সেই আপিল নিষ্পত্তি হলো।
এর আগে জামায়াত নেতা এ টি এম আজহারুল ইসলামকেও মৃত্যুদণ্ড থেকে খালাস দেন আপিল বিভাগ। আওয়ামী লীগের সময় এসব মামলায় সাজা দেওয়া হয়েছিল। সে সময় ট্রাইব্যুনালের বিচারকাজ নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও আওয়ামী লীগ সরকার বিচার অব্যাহত রাখে। তবে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সাজা পরিবর্তন হচ্ছে আপিল বিভাগে।