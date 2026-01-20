হোম > জাতীয়

সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিলের মুনাফার হার নির্ধারণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সরকারি কর্মচারীদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) ও প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের (সিপিএফ) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক মুনাফার হার নির্ধারণ করা হয়েছে। এ–সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন গতকাল সোমবার জারি করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯–এর রুল ১২(১) এবং অবদানকারী ভবিষ্য তহবিলের নিয়মাবলি, ১৯৭৯–এর রুল ১২ অনুযায়ী, সরকারি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত জিপিএফ ও সিপিএফের মুনাফার হার স্লাবভিত্তিক নির্ধারণ করা হলো।

নির্ধারিত হার অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জিপিএফ প্রারম্ভিক স্থিতির ওপর মুনাফার হার ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ১৩ শতাংশ। ১৫ লাখ ১ থেকে ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত ১২ শতাংশ। ৩০ লাখ ১ ও তদূর্ধ্ব পর্যন্ত ১১ শতাংশ।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে জমাকৃত চাঁদার ওপর মুনাফার হার ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত স্থিতির ক্ষেত্রে ১২ শতাংশ। ১৫ লাখ ১ টাকা ও তদূর্ধ্ব স্থিতির ক্ষেত্রে ১১ শতাংশ।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, সব সিপিএফভুক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা একরকম নয়। তাই স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব আর্থিক বিধিবিধানের আলোকে জিপিএফের স্লাবভিত্তিক সর্বোচ্চ হারকে বিবেচনায় রেখে তাদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী কর্মচারীদের জন্য মুনাফার হার নির্ধারণ করতে পারবে।

২০২৪–২৫ অর্থবছরেও জিপিএফ ও সিপিএফে মুনাফার হার একই ছিল। সে হিসেবে মুনাফার হার অপরিবর্তিত রইল।

সম্পর্কিত

পদ্মা সেতুর টোল আদায় ৩ হাজার কোটি ছাড়াল

আসিফ মাহমুদের সাবেক এপিএস মোয়াজ্জেমের থাইল্যান্ড যাওয়ার অনুমতি নামঞ্জুর

জঙ্গল সলিমপুরে ‘কম্বাইন্ড অপারেশন’ চালানো হবে: প্রেস সচিব

৪ নতুন থানা হচ্ছে, বদলে যাচ্ছে মহিলা-শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম

বিকেলে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ইসির বৈঠক

স্বাস্থ্যতে একীভূত হচ্ছে দুই বিভাগ, ‘এ’ ক্যাটাগরিতে উন্নীত সাতক্ষীরা জেলা

আন্দোলনের সময় রামপুরায় ২৫ মার্চের মতো হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়: চিফ প্রসিকিউটর

লুট হওয়া অস্ত্র নির্বাচনের আগে উদ্ধারের তাগিদ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা: প্রেস সচিব

সাবেক গভর্নর ড. আতিউরসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

চানখাঁরপুলে ৬ হত্যা মামলার রায় আজ হচ্ছে না, নতুন তারিখ ২৬ জানুয়ারি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা