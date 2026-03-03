হোম > জাতীয়

জাতীয় হিফযুল কোরআন প্রতিযোগিতা শুরু ১ এপ্রিল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

কোমলমতি শিশু-কিশোরদের পবিত্র কোরআন মুখস্থকরণে উৎসাহিত করা এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চায় অনুপ্রাণিত করতে দেশব্যাপী জাতীয় হিফযুল কোরআন প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে শুরু হবে বলে জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

আজ মঙ্গলবার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রতিযোগীদের ৩১ মার্চের মধ্যে ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জন্মনিবন্ধন বা জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপিসহ আবেদন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিজ নিজ জেলা বা উপজেলা কার্যালয়ে জমা দিয়ে নাম নিবন্ধন করতে হবে।

এ প্রতিযোগিতায় উপজেলা পর্যায়ে বিজয়ীরা জেলা পর্যায়ে, জেলার বিজয়ীরা বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ী প্রতিযোগীরা জাতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। তিনটি গ্রুপে এই প্রতিযোগিতা হবে।

‘ক’ গ্রুপে তাজবীদসহ পূর্ণ ৩০ পারা হিফয (অনুর্ধ্ব ১৮ বছর), ‘খ’ গ্রুপে তাজবীদসহ ২০ পারা হিফয (অনুর্ধ্ব ১৫ বছর) ও ‘গ’ গ্রুপে তাজবীদসহ ১০ পারা হিফয (অনুর্ধ্ব ১২ বছর) বিষয়ে প্রতিযোগিতা হবে।

উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা ১ এপ্রিল থেকে শুরু হবে। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিটি গ্রুপে অনধিক ৫ জন প্রতিযোগী অংশ নিতে পারবেন।

জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের প্রথম পুরস্কার ২ লাখ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার দেড় লাখ টাকা ও তৃতীয় পুরস্কার ১ লাখ টাকা, ক্রেস্ট ও সনদপত্র দেওয়া হবে।

জাতীয় পর্যায়ে তিনটি গ্রুপে নয়জন বিজয়ীকে সাড়ে ১৩ লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এ ছাড়া বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়েও বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়া হবে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

