হোম > জাতীয়

প্রধান উপদেষ্টার ঘোষিত সময়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

প্রধান উপদেষ্টার ঘোষিত সময়েই দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি আরও বলেন, জনগণ নির্বাচনমুখী হলে নির্বাচন পেছানোর সুযোগ নেই।

আজ শনিবার রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কৃষি মার্কেট পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। দেশব্যাপী নিষিদ্ধ পলিথিনের উৎপাদন, পরিবহন ও বিপণন রোধকল্পে এ পরিদর্শন কর্মসূচি পালিত হয়।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘ক্ষমতা জনতার হাতে। জনগণ যদি নির্বাচনমুখী হয় তাহলে নির্বাচন কেউ ঠেকাতে পারবে না।’

রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও মিরপুরে চাঁদাবাজি বেশি হয় স্বীকার করে নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, চাঁদাবাজ যেই হোক তাঁকে ছাড় দেওয়া হবে না।

এ সময় এক সাংবাদিক স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে বলেন, একজন উপদেষ্টাকে ঘিরে চাঁদাবাজিসহ নানা রকম অভিযোগ আসছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি।

সম্পর্কিত

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে উঠেপড়ে লেগেছে পাকিস্তান, আসছেন ৩ মন্ত্রী

চট্টগ্রাম-ঢাকা পাইপলাইন: জ্বালানি খাতে নতুন দিগন্ত খুলছে আজ

সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখতে সরকার বদ্ধপরিকর: প্রধান উপদেষ্টা

জন্মদিনে খালেদা জিয়াকে ফুল পাঠালেন প্রধান উপদেষ্টা

জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে উচ্চপদস্থ বোর্ড গঠন: আইএসপিআর

সংস্কার ও বিচারের আগে নির্বাচন হলে পুরোনো সমস্যা ফিরবে: সিএনএকে ড. ইউনূস

এসি বাস, ট্রাকের ভাড়া নির্ধারণের উদ্যােগ নিয়েছে বিআরটিএ

চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত: বিশেষ মর্যাদা ও আইনি ভিত্তি পাবে জুলাই সনদ

এপিএসের বেতন ১ বছরে বেড়েছে ১৮ বছরের সমান

বন্যা পরিস্থিতি: ডুবছে নতুন নতুন এলাকা, ভোগান্তি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা