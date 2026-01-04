হোম > জাতীয়

সাবেক এমপি জুয়েল ও পরিবারের সদস্যদের ১২৩ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

খুলনা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল। ছবি: সংগৃহীত

পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই ও খুলনা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল, তাঁর স্ত্রী, সন্তান, তিন ভাই ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে থাকা ১২৩টি ব্যাংক হিসাব, ১টি সঞ্চয়পত্র এবং ৩টি বিও হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ আজ রোববার এ নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন।

সিআইডি পুলিশের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম অর্গানাইজড বিভাগের পরিদর্শক মো. আশরাফুল ইসলাম আজ শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক, সঞ্চয়পত্র ও বিও হিসাব অবরুদ্ধের আবেদন জানান।

আবেদনে বলা হয়, সালাহউদ্দিন জুয়েল ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন, বিধিবিধান ও নিয়মাবলি লঙ্ঘন করে দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন করে ভোগ-দখলের অভিযোগ আছে, যার তদন্ত চলছে। তাঁরা যেকোনো সময় ওসব হিসাবে থাকা অর্থ হস্তান্তর বা স্থানান্তর করতে পারেন। অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে হিসাবগুলো অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।

