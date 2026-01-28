‘প্রধান উপদেষ্টা ব্যস্ত, তাই ৩৩২ নম্বর এআইকে পাঠিয়েছেন’, এভাবেই বক্তব্য শুরু করলেন ড. ইউনূস

‘প্রথমেই মাফ চেয়ে নিচ্ছি। প্রধান উপদেষ্টা মহোদয় আসতে পারেননি, কর্মে ব্যস্ত আছেন, এ জন্য তিনি ৩৩২ নম্বর এআইকে আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনাদের সামনে হাজির। আমি চেষ্টা করব তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন, সেটা আপনাদের কাছে তুলে ধরার জন্য। আশা করি, তিনি সন্তুষ্ট হবেন, তাঁর কথাগুলো আমি বলতে পেরেছি।’
রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে (বিসিএফসিসি) আজ বুধবার একটি অনুষ্ঠানে এভাবেই বক্তব্য শুরু করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
‘ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০২৬’-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এভাবেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস এই বিশেষ প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।
একই সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা উদ্ভাবনী প্রতিভাকে উৎসাহিত করতে ‘বাংলাদেশ ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ’-এর ওয়েবসাইট ও লোগো উন্মোচন করেন। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (বিএইচটিপিএ) ও বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) যৌথভাবে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে, যা ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে।
অনুষ্ঠানের শুরুতে ‘ক্রিয়েট হিয়ার, কানেক্ট এভরিহোয়ার’ শিরোনামে ভবিষ্যৎ ডিজিটাল উদ্ভাবন নিয়ে একটি আকর্ষণীয় প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রধান উপদেষ্টা তাঁর বক্তব্যে প্রযুক্তি খাতে উদ্ভাবন, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পরে তিনি প্রদর্শনীর বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং তরুণ উদ্ভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। আইসিটি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মামুনুর রশীদ ভূঞা ও বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম।
চার দিনব্যাপী এই এক্সপোতে উদ্ভাবনী ডিজিটাল ডিভাইস, মোবাইল, ই-স্পোর্টসসহ নানা প্রযুক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি থাকছে আকর্ষণীয় ছাড় ও অফার। প্রদর্শনী চলাকালে ডিজিটাল রূপান্তর, স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম, ডিপ-টেক এবং উৎপাদন ও রপ্তানি ভিশন নিয়ে পাঁচটি সেমিনার ও চারটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।
অনলাইনে অথবা সরাসরি নিবন্ধনের মাধ্যমে সবার জন্য এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুরো ভেন্যুতে উচ্চগতির ওয়াই-ফাই সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিভিন্ন শিল্প খাত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী ধারণা বিনিময়ের জন্য এই এক্সপোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।