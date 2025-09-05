পাসপোর্ট ও ভিসা-সংক্রান্ত ভুল এড়ানোর সহজ উপায়

ট্রাভেল এক্সপার্টদের পরামর্শ
ফ্লাইট বুকিং করার সময় পাসপোর্টটি ভালো করে চেক করে নিন। পাসপোর্টে থাকা কিছু ভুলের কারণে আপনার যাত্রা স্থগিতও হয়ে যেতে পারে। সাধারণ কিছু ভুলে আপনার যাত্রা বাতিল হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী লিসা ও ম্যাট। তাঁদের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে অনুসারীর সংখ্যা ৪৬ হাজার। তাঁরা নিয়মিত ট্রাভেল টিপস, প্যাকিং হ্যাকস, অ্যাকসেসরিজ ও ইনস্যুরেন্স-সংক্রান্ত তথ্য শেয়ার করেন অনুসারীদের উদ্দেশে। তাঁরা তাঁদের পেজের এক পোস্টে বলেছিলেন, যাত্রার আগে পাসপোর্টের তিনটি বিষয় পরীক্ষা করা উচিত। না হলে বিমানবন্দর থেকে ফিরে আসতে হতে পারে। লিসা দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার সময় ঘটে যাওয়া একটি অভিজ্ঞতার কথা লেখেন এ বিষয়ে। তিনি লেখেন, তিনি যখন তাঁর পাসপোর্ট এজেন্টকে দেন, তখন তাঁকে জানানো হয়েছিল, ‘সম্ভবত আপনার পাসপোর্টে যথেষ্ট ফাঁকা পৃষ্ঠা নেই’, যাতে ভিসা স্ট্যাম্প দেওয়া যায়। কিন্তু সে যাত্রায় সৌভাগ্যক্রমে তিনি কিছু ফাঁকা পৃষ্ঠা খুঁজে পেয়েছিলেন। তখন এজেন্ট তাঁকে সতর্ক করে, কিছু দেশে প্রত্যেক পাসপোর্ট হোল্ডারের কাছে তিনটি ফাঁকা পৃষ্ঠা থাকা বাধ্যতামূলক। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা। ইনস্টাগ্রামে তিনি বিদেশ ভ্রমণে আগ্রহীদের জন্য পাসপোর্ট বিষয়ে তিনটি নিয়ম শেয়ার করেন।
মেয়াদ আছে কি না, দেখে নিন
লিসা ও ম্যাটের প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ হলো, পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ পরীক্ষা করা। অনেক দেশ, বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো পাসপোর্টের বৈধতা চায় আগমনের তারিখ থেকে অন্তত ছয় মাস পর্যন্ত। অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশে সে সময় কমপক্ষে তিন মাস। অর্থাৎ পাসপোর্ট বৈধ থাকলেও মেয়াদ শেষের খুব কাছে থাকলে এয়ারলাইনস বা সীমান্ত কর্মকর্তা আপনাকে ভ্রমণে বাধা দিতে পারেন।
এ বিষয়ে নেটফ্লাইটসের ট্রাভেল এক্সপার্ট অ্যামান্ডা পার্কার বলেন, ‘ভালো অভ্যাস হলো, যাত্রা বুক করার আগে পাসপোর্ট বৈধতার নিয়মগুলো ভালো করে যাচাই করে নেওয়া। আর যদি আপনার পাসপোর্টে তিন বা ছয় মাসের কাছাকাছি মেয়াদে থাকে, তাহলে সময় থাকতে নবায়ন করে নিন।’
ভিসা পরীক্ষা আবশ্যক
লিসার দ্বিতীয় পরামর্শ হলো, ভিসার প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করা। নিয়মনীতির পরিবর্তন হয় নিয়মিত। তাই আগের নিয়ম এখনো প্রযোজ্য আছে কি না, তা যাচাই করে নিতে হবে। কিছু দেশে যেতে আগাম ভিসা দরকার হয়। আবার যুক্তরাষ্ট্রের মতো কিছু দেশে মাঝামাঝি অবস্থানের জন্যও ভিসা প্রয়োজন হতে পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ বছরের শেষ নাগাদ ইটিআইএসএ নামে একটি নতুন ভ্রমণ অনুমোদনের ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছে। এ জন্য অধিকাংশ নন-ইইউ ভিজিটরকে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
ফাঁকা পাতা আছে তো?
লিসার তৃতীয় পরামর্শ হলো, পাসপোর্টে কতটি ফাঁকা পৃষ্ঠা রয়েছে, তা পরীক্ষা করতে হবে। অনেক যাত্রী ফ্লাইট বুকিংয়ের আগে এই বিষয় এড়িয়ে যান। কিছু কিছু দেশ শুধু এক পৃষ্ঠা ফাঁকা আছে কি না, সেটা দেখে। আবার কিছু দেশ দুই বা তিন পৃষ্ঠাও চায়। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা যেতে প্রত্যেক যাত্রীর পাসপোর্টে দুটি ধারাবাহিক ফাঁকা ভিসা পৃষ্ঠা থাকা চাই। বতসোয়ানা ও জাম্বিয়ার ক্ষেত্রে তিনটি ফাঁকা পৃষ্ঠা বাধ্যতামূলক। ফাঁকা পৃষ্ঠা না থাকলে পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার হিসাব থাকলেও আপনাকে বিমানবন্দরে বা সীমান্তে বাধা দেওয়া হতে পারে।
পাসপোর্ট অক্ষত রাখুন
অ্যামান্ডা সতর্ক করে বলেন, ‘ওড়ার আগে অবশ্যই যাচাই করুন। পাসপোর্টে পানি লাগা বা পাতা ছিঁড়ে যাওয়া সেটিকে অবৈধ করে দিতে পারে।’ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা আরও কঠোর হওয়ায় পাসপোর্টের অবস্থা ভালো থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট প্রবেশযোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।
ছবি মিলছে তো?
নিশ্চিত হতে হবে, আপনার পাসপোর্টের ছবি আপনার বর্তমান চেহারার সঙ্গে ভালোভাবে মিলছে কি না। এ বিষয়ে অ্যামান্ডা জানিয়েছেন, ছবি না মিললে যাত্রীদের যাত্রা বিলম্বিত হতে পারে। এমনকি বিমানবন্দরে প্রবেশেও বাধা পেতে পারেন যাত্রীরা। যদি যাত্রীদের পাসপোর্ট বেশ পুরোনো হয় এবং চেহারায় বয়সজনিত পরিবর্তন হয় কিংবা পাসপোর্টধারী কসমেটিক চিকিৎসা করিয়ে চেহারার পরিবর্তন করেন বা চুলের স্টাইল পরিবর্তন করেন, সেই পরিবর্তনগুলোকে নির্দিষ্ট দেশের সীমান্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আপত্তিকর মনে হতে পারে। অর্থাৎ এই বিষয়গুলো যে কারও বিদেশযাত্রায় বড় ধরনের বিলম্ব ও বিপত্তি ঘটাতে পারে। অ্যামান্ডা আরও বলেন, ‘এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার পাসপোর্টকে অবৈধ করবে না। তবে ভ্রমণের সময় অতিরিক্ত নিরাপত্তা পরীক্ষা বাড়িয়ে দিতে পারে।’ চেহারা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়ে থাকলে পাসপোর্ট নবায়ন করে নতুন ছবি যোগ করানোর পরামর্শ দেন তিনি।
সূত্র: ডেইলি মেইল, দ্য মিরর