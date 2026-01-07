দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

স্বল্পতম দূরত্বে না হলেও ইকোনমি ক্লাসে দীর্ঘ ভ্রমণে আরামদায়ক অভিজ্ঞতা পেতে সিট নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যাত্রা আরামদায়ক না হলে ভ্রমণের আনন্দে ভাটা পড়ে। সামনে বা পেছনে সিট নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাস্তব কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে।
বিমানের ডানার ঠিক ওপরে সিট বুক করা ভালো। ঝাঁকুনি কম হবে।
ভালো ঘুমের জন্য বিমানের গ্যালি (রান্নাঘর) এবং শৌচাগার থেকে যতটা সম্ভব দূরে সিট নেওয়ার চেষ্টা করুন। সে ধরনের ক্ষেত্রে একদম পেছনের সারিতে না বসাই বুদ্ধিমানের কাজ।
বিমানের সিটের ক্ষেত্রে
দুটি আদর্শ জায়গা হলো সামনের দিক থেকে ৫ নম্বর সারি অথবা পেছনের দিক থেকে ৫ নম্বর সারি। সামনের দিকে বসলে পছন্দের খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং ল্যান্ডিংয়ের পর সবার আগে বিমান থেকে নামা যায়। আর ক্রুরা সাধারণত বিমানের দুই দিক থেকে খাবার পরিবেশন শুরু করেন, তাই পেছনের যাত্রীরাও দ্রুত খাবার পান। তবে মনে রাখবেন, পেছনের দিকে টার্বুলেন্স বা ঝাঁকুনি বেশি অনুভূত হয়।
বিমানের গ্যালিতে যাত্রীদের জন্য প্রশংসাসূচক বা পরিপূরক স্ন্যাকস বাস্কেট রাখা থাকে। প্রিমিয়াম ক্লাসে ওয়ান্ডার ওয়ালে প্রিমিয়াম চিপস এবং মিষ্টির পাশাপাশি আই-মাস্ক ও মোজার মতো প্রয়োজনীয় জিনিসের মজুত থাকে। এ ছাড়া ইকোনমি ক্লাসেও যাত্রীদের জন্য এমন কিছু ছোটখাটো সুবিধা গ্যালিতে রাখা হয়, যা অনেকে খেয়াল করেন না।
সূত্র: ডেইলি মেইল