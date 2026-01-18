ত্বকের শীতকালীন সমস্যা দূর করবে পাকা টমেটো

যদি পাকা টুকটুকে লাল টমেটো থাকে হাতের কাছে, তাহলে এই মৌসুমে ত্বক নিয়ে বাড়তি ভাবনা থাকবে না। সেধে সেধে রোদে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ি ফিরে মন খারাপ করে বসে আছেন? শীতকালের রোদেও তো ত্বক পোড়ে। টমেটো থেঁতলে ত্বকে ঘষে নিলেই সমস্যা মিটে যাবে। শুধু তাই নয়, আরও নানান সমস্যা সমাধান করবে টমেটো। সবজিটির এই এক সুবিধা। এটি খাওয়াও যায় মজা করে আবার ত্বকেও ব্যবহার করা যায় খুব সহজে। আর পাওয়া যায় হাত বাড়ালেই।
সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা পেতে
২ টেবিল চামচ টক দইয়ের সঙ্গে টমেটোর রস মিশিয়ে রোদে পোড়া ত্বকে লাগান। ১৫-২০ মিনিট রেখে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। রোদে পোড়া দাগ থেকে মুক্তি পেতে দুধের সরের সঙ্গে টমেটোর রস মিশিয়েও ত্বকে ব্যবহার পারেন।
ত্বকের লাবণ্য ফিরে পেতে
মুলতানি মাটির সঙ্গে পুদিনাপাতা ও টমেটোর রস মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। এটি ত্বকে লাগিয়ে ১০ মিনিট অপেক্ষা করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। আলতো হাতে ম্যাসাজ করতে করতে ধুয়ে নেবেন। এতে ত্বক ভালোভাবে পরিষ্কার হবে।
ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে
ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে টমেটোর রসের সঙ্গে অল্প পরিমাণে হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এর সঙ্গে চন্দনের গুঁড়ো যোগ করে মিশ্রণ বানিয়ে ত্বকে লাগান। শুকিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ত্বকে রাখুন। তারপর ধুয়ে ফেলুন।
ব্রণ দূর করতে
১ চা-চামচ ওটমিলের সঙ্গে টমেটো ও লেবুর রস ভালো করে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। এটি ত্বকে ১৫-২০ মিনিট লাগিয়ে রেখে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। এরপর ত্বক ভালো করে মুছে নিন। এবার গোলাপজলে তুলোর বল ডুবিয়ে তা টোনারের মতো ত্বকে লাগান। নিয়মিত এটির ব্যবহারে ব্রণের দাগ ধীরে ধীরে কমে যাবে। শুষ্ক ত্বক হলে সবশেষে ভালোভাবে ময়েশ্চারাইজ করতে হবে।
টমেটো প্রাকৃতিক উপাদান। এটি অনেকের ত্বকের জন্য ভালো। তবে যা সবার জন্য ভালো তা যে আপনার জন্যও ভালো হবে, সেটা ভাবার কারণ নেই। টমেটোতে থাকা অ্যাসিডিক উপাদানের কারণে কারও কারও ত্বকে র্যাশ, চুলকানি, অ্যালার্জি ইত্যাদি হতে পারে। তাই টমেটোর প্যাক ব্যবহারের আগে হাতের ত্বকে অল্প করে লাগিয়ে দেখুন, তা আপনার ত্বকে কোনো ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করছে কি না। যদি ত্বক জ্বালাপোড়া না করে, তাহলে তা ব্যবহার করবেন। নয়তো এড়িয়ে চলবেন। শোভন সাহা কসমেটোলজিস্ট ও স্বত্বাধিকারী, শোভন মেকওভার
বয়সের ছাপ দূর করতে
বলিরেখা কমাতে টমেটো খুব ভালো কাজ করে। ত্বক বুড়িয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে টমেটো পেস্ট তৈরি করুন। এই পেস্ট পুরো মুখে হালকা করে ম্যাসাজ করুন কয়েক মিনিট। তারপর ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত ব্যবহারে আপনার ত্বক সতেজ, সুন্দর ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।
মৃত কোষ ঝরাতে ও ব্রণের দাগ দূর করতে
মরা কোষ দূর করতে টমেটোর পাল্প হাতে নিয়ে আলতো করে মুখে ম্যাসাজ করুন। কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেলুন। টমেটো চটকে নিয়ে প্যাকের মতো মুখে লাগিয়ে রাখুন। এক ঘণ্টা পর ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত টমেটো ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে ব্রণ ও ব্রণের দাগ মিলিয়ে যাবে।
তৈলাক্ত ত্বক ও পোরসের সমস্যা কমাতে
একটি টমেটোকে কেটে দুই ভাগ করে এক অংশ দিয়ে মুখের ত্বকে ম্যাসাজ করতে থাকুন। কয়েক মিনিট ম্যাসাজ করে ১০-১৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের তৈলাক্ত ভাব কমবে। টমেটোর রসের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে ত্বকে ১০-১৫ মিনিট লাগিয়ে রাখুন। এরপর ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত ব্যবহারে ধীরে ধীরে পোরস ছোট হবে।
সূত্র: ফেমিনা, হেলথ লাইন, বি বিউটিফুল এবং অন্যান্য