সেরাম নিন ত্বক বুঝে

বিভাবরী রায়

ছবি: আজকের পত্রিকা

বাইরের ধুলাবালি, রোদের তাপ এবং বয়সের কারণে ত্বকের ওপর বিভিন্ন ধরনের প্রভাব পড়ে। ত্বকের অতিরিক্ত শুষ্কতা, বলিরেখা, পোরস, ব্রণসহ আরও নানা জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সেরাম ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছেন ত্বক বিশেষজ্ঞরা।

কী এই সেরাম? সেরাম হলো পানিজাতীয় একটি উপাদান, যেখানে প্রচুর পুষ্টিকর উপাদান থাকে। ত্বক পরিষ্কার করার পর এটি ত্বকে ব্যবহার করতে হয়। এর পরেই আসে ময়শ্চারাইজারের ধাপ। সেরাম ব্যবহার করলে ত্বক হয় সুস্থ। এ ছাড়া ত্বকের তারুণ্য বজায় থাকে।

তবে এই সেরাম কি ত্বকচর্চার কেবলই একটি বাড়তি ধাপ? চাইলেই কি যে কেউ যেকোনো সেরাম কিনে ব্যবহার করতে পারেন? আদতে তা কিন্তু নয়। বরং ত্বকের ধরন না বুঝে সেরাম ব্যবহার করলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

ত্বকের ধরন বুঝে যেভাবে সেরাম নির্বাচন করবেন

সেরাম ব্যবহার করতে হয় ত্বকের ধরনের ওপর নির্ভর করে। আগে জানুন আপনার ত্বক তৈলাক্ত, শুষ্কম নাকি মিশ্র প্রকৃতির। একেক ধরনের ত্বকের জন্য একেক রকম সেরাম ব্যবহার করতে হয়। এ ছাড়া আপনি ত্বকে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনতে চান, সেটিও ভাবুন। এরপর সেরাম ব্যবহার করুন।

ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ সেরাম

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট অ্যান্টি-এজিং হিসেবে কাজ করে—বিষয়টি আমরা সবাই জানি। যেসব সেরামে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, সেগুলো ব্যবহার করলে ত্বকের বয়স বাড়ে না। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট মানসিক চাপ, বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর উপাদান থেকে ত্বক সুরক্ষিত রাখে। এ ছাড়া ত্বককে স্বাস্থ্যবান রাখতেও সাহায্য করে।

পোরস, রিঙ্কেলস দূর করে ভিটামিন সি-যুক্ত সেরাম

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ সেরাম ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়। ত্বক ময়শ্চারাইজ করে লাবণ্য বাড়াতেও কাজ করে। এই সেরাম ত্বকের পোরস ও বলিরেখা দূর করতেও বিশেষভাবে সহায়ক। ত্বকের উজ্জ্বলতায় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ সেরাম কিনতে পারেন।

অতিরিক্ত শুষ্কতায় চোখের নিচে বলিরেখার মতো দেখায়
