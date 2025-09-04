হোম > জীবনধারা > খাবারদাবার

গরম ভাতের সঙ্গে সুস্বাদু সর্ষে চিংড়ি

ফিচার ডেস্ক

রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন আফরোজা খানম মুক্তা।

সর্ষে ইলিশ তো অনেক খেয়েছেন, সর্ষে চিংড়ি রেঁধেছেন কখনো? গরম ভাতের সঙ্গে বেশ জমে যায় কিন্তু। আপনাদের জন্য সর্ষে চিংড়ির রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

চিংড়ি ৬ পিস, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, ৫ থেকে ৬টা কাঁচা মরিচ ফালি, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, সরিষাবাটা ২ টেবিল চামচ, সরিষার তেল ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালি

কড়াইয়ে সরিষার তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি বাদামি করে ভেজে অল্প পানি দিন। পরে আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। পরে চিংড়ি দিয়ে নেড়ে সরিষাবাটা, কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে আবারও নেড়ে ৪ থেকে ৫ মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিন। এবার গরম-গরম পরিবেশন করুন সুস্বাদু সর্ষে চিংড়ি।

