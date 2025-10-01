দশমীর রাত্রিভোজে কী থাকবে পাতে

দশমীতে খাওয়াদাওয়া হওয়া চাই জম্পেশ। দশমীর রাতের ভোজে পোলাও, বিরিয়ানি, মাছ ও মাংসের পদ থাকবে না, তা কি হয়? আপনাদের জন্য দশমীর রাতের ভোজের জন্য কয়েকটি রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
খাসির মাংসের বিরিয়ানি
উপকরণ
খাসির মাংস ১ কেজি, বাসমতী চাল ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, আদা ও রসুনবাটা ২ টেবিল চামচ, ধনে ও জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, গরম মসলা ১ চা-চামচ, এলাচ ও দারুচিনি ২-৩ পিস করে, কাঁচা মরিচ ১০-১২টি, সয়াবিন তেল আধা কাপ, গুঁড়া দুধ ৪ টেবিল চামচ, টক দই ১-৩ কাপ, শিমের বিচি আধা কাপ, বেরেস্তা ৪ টেবিল চামচ, ঘি ২ টেবিল চামচ, মিঠা আতর ২ ফোঁটা।
প্রণালি
খাসির মাংস ধুয়ে নিন। এবার বাটিতে মাংস, টক দই, লবণ, ধনে ও জিরাগুঁড়া, আদা ও রসুনবাটা দিয়ে ১-২ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন। বাসমতী চাল ধুয়ে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ সোনালি করে ভেজে নিন। এবার এলাচ ও দারুচিনি দিন। পরে ম্যারিনেট করা মাংস কাঁচা মরিচ দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। সেদ্ধ হলে চালের ডাবল পানি দিন। ফুটে উঠলে চাল, শিমের বিচি, গুঁড়া দুধ, ঘি, মিঠা আতর ও গরম মসলা দিয়ে রান্না করুন ১০ মিনিট। পরে নেড়ে চুলার তাপ কমিয়ে দমে রান্না করুন ১৫ মিনিট। সার্ভিং ডিশে রেখে পেঁয়াজ, বেরেস্তা ছিটিয়ে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল খাসির মাংসের বিরিয়ানি।
খাসির মাংসের রসল্লা
উপকরণ
খাসির মাংস ১ কেজি, টক দই ১ কাপ, আদা ও রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, মরিচবাটা ১ চা-চামচ, ধনেবাটা ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি ১০-১২টা, পেঁয়াজকুচি ২৫০ গ্রাম, তেজপাতা ২টা, ঘি ১০০ গ্রাম, লবণ স্বাদমতো ও গরম মসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ।
প্রণালি
খাসির মাংস বড় টুকরা করে কেটে ধুয়ে নিন। এবার একটি পাত্রে মাংস, ঘি, দই, পেঁয়াজকুচি, মরিচবাটা, আদা ও রসুনবাটা, লবণ, তেজপাতা সব একসঙ্গে ভালো করে মেশান। এরপর একটি হাঁড়িতে ঢেলে তা অল্প আঁচে ঢাকনাসহ চুলায় বসান। মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলে নেড়ে দিন। মাংস দইয়ের পানিতে সিদ্ধ না হলে অল্প পানি দিন। পানি শুকিয়ে ঘি ওপরে এলে হাঁড়ি নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল দারুণ স্বাদের খাসির মাংসের রসল্লা।
পনির দিয়ে রুই মাছের ঝোল
উপকরণ
পনির পেস্ট ১ কাপ, রুই মাছ রিং পিস ৪টি, রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজবাটা আধা কাপ, টমেটো পেস্ট আধা কাপ, আদা ও কাঁচা মরিচবাটা ১ চা-চামচ, জিরাগুঁড়া চা-চামচ, টমেটো টুকরা রিং করা ২টি, ধনেপাতা কুচি সামান্য, সয়াবিন তেল আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো।
প্রণালি
কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে জিরা ফোড়ন দিন। পরে পেঁয়াজ ও টমেটো পেস্ট দিয়ে কষিয়ে নিন, পরে আদাবাটা, কাঁচা মরিচ কম তাপে রান্না করে পনির পেস্ট দিন। কম তাপে ৫ মিনিট রান্না করে আস্তে আস্তে পানি দিন। এবার লবণ ও হলুদ দিয়ে ভেজে রাখা মাছ দিয়ে সামান্য পানি দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন। রান্না হয়ে গেলে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল পনির দিয়ে রুই মাছের ঝোল বা তরকা।