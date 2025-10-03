ছুটির দিনের হালকা খাবার ভাতের সঙ্গে লেবু-পাঙাশ

ছুটির দিন রান্নাঘরে খুব বেশি সময় থাকতে ইচ্ছে করছে না। ঝটপট রেঁধে ফেলুন গরম ভাত। সঙ্গে রাঁধুন লেবু-পাঙাশ। এই এক পদ দিয়েই দারুণ জমে যাবে ছুটির দুপুরের খাওয়াদাওয়া। আপনাদের জন্য লেবু-পাঙাশের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
দেশি পাঙাশ ৬ টুকরো, দেশি পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, আদা ও রসুন বাটা ১ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া ও জিরা গুড়া ১ চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি ৫-৬টা, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, লেবুপাতা ২ পিস।
প্রণালি
পাঙাশ মাছ ধুয়ে লেবুর রস ও লবণ দিয়ে মাখিয়ে আবার ধুয়ে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি সোনালি করে ভেজে অল্প পানি দিন। পরে আদা-রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। এরপর টম্যাটো, কাঁচা মাছ ঢাকনাসহ পাঁচ মিনিট রান্না করুন। তারপর কাঁচা মরিচের ফালি লেবুপাতা, লেবুর রস, জিরা গুঁড়া দিয়ে আরও ২০ মিনিট রান্না করুন সামান্য নেড়ে। এবার লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল লেবু-পাঙাশ।