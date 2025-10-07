খাসির মাংস কতভাবে রান্না করা হয়, তার কোনো হিসাব নেই। এমনকি ইউটিউবের এই যুগে খাসির মাংসের রেসিপি একেক রান্নাঘরে একেক রকম। এত রেসিপির ভিড়ে হিমশিম খাওয়ার কোনো দরকার নেই। নিজের পছন্দমতো একটা রেঁধে ফেলুন। নইলে নিজেই একটা রেসিপি আবিষ্কার করে নিন। তাতে কোনো সমস্যা নেই। এবার অতিথি এলে একটু ভিন্ন স্বাদের খাসির মাংস রান্না করুন না হয়। সহজ উপায়ে টমেটো দিয়ে মাটন কারি রান্নার রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
খাসির মাংস ১ কেজি, সরিষার তেল আধা কাপ, এলাচি ৫-৬টি, মিহি পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, খাসির মাংসের চর্বি আধা কাপ, রসুনবাটা এক টেবিল চামচ, আদাবাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদ-মরিচ ও ধনেগুঁড়া ১ টেবিল চামচ করে, কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, টমেটোকুচি ২টি, টক দই ফেটানো ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ বাটা ১ চামচ, লবণ স্বাদমতো, গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ।
প্রণালি
কড়াইতে সরিষার তেল গরম হলে এলাচি ফোড়ন দিন। এবার খাসির চর্বি মিহি পেঁয়াজকুচি দিয়ে বেরেস্তার মতো করে ভেজে নিন। এবার রসুন ও আদাবাটা দিয়ে কষিয়ে নিন। তারপর খাসির মাংস দিয়ে নেড়েচেড়ে রান্না করুন। হলুদ, কাশ্মীরি মরিচ, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে আবারও কষিয়ে নিন। পরে টমেটোকুচি দিয়ে নেড়েচেড়ে ঢাকনা দিয়ে রান্না করুন ১০ থেকে ২০ মিনিট। তারপর ঝোলের পানি দিন। এরপর টক দই, কাঁচা মরিচের ফালি, গরমমসলার গুঁড়া দিয়ে আবারও রান্না করুন। তারপর লবণ দেখে আরও কিছু সময় রান্না করে নামিয়ে নিন।