মেডিটেরিনিয়ান ফিশ ফিলে

ছুটির দিনে একটু ভিন্ন স্বাদের খাবার খেতে মন চাইছে? আপনাদের জন্য মেডিটেরিনিয়ান ফিশ ফিলের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন ‘সেরা রাঁধুনি ১৪২৭’ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রানারআপ ও রন্ধনশিল্পী মরিয়ম হোসেন নূপুর।
উপকরণ
ডোরি ফিশ ফিলে ৫০০ গ্রাম, লেবুর রস ১/৪ কাপ, লবণ স্বাদমতো, ওরিগানো ১/২ চা-চামচ, অলিভ অয়েল ৪ টেবিল চামচ, রসুন কুচি ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, অলিভ কুচি ১ চা-চামচ, মধু ১ টেবিল চামচ, বেসিল পাতা ৭-৮টি, টমেটো কুচি ১/৪ কাপ, চেরি টমেটো ১০/১২টি।
প্রণালি
মাছ লেবুর রস, লবণ ও গোলমরিচ দিয়ে মেখে ১৫-২০ মিনিট রেখে দিতে হবে। একটি প্যানে অলিভ অয়েল গরম করে রসুন ও পেঁয়াজ ভাজতে হবে যতক্ষণ না হালকা বাদামি হয়। এরপর টমেটো, অলিভ আর ওরিগানো দিয়ে নরম হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে। এরপর সামান্য পানি দিয়ে ফুটে ওঠা পর্যন্ত রান্না করে নিতে হবে। মেরিনেট করা মাছ সসের মধ্যে দিয়ে ঢেকে ৮-১০ মিনিট রান্না করে নিতে হবে মাছ নরম ও সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। খুব সাবধানে মাছ একবার উল্টে দিতে হবে। হয়ে এলে চুলা বন্ধ করে ওপর থেকে কিছু চেরি টমেটো, লেবুর রস, ১ টেবিল চামচ মধু ও বেসিল পাতা ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ।