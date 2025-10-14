ঢাকা রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট আয়োজন করেছে ‘দ্য লোকাল কালিনারি হেরিটেজ অব বাংলাদেশ’

দেশীয় ঐতিহ্যবাহী খাবারের বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধির স্বাক্ষর নিয়ে ঢাকা রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট আয়োজন করেছে এক বিশেষ অনুষ্ঠান। নাম ‘দ্য লোকাল কালিনারি হেরিটেজ অব বাংলাদেশ’। এই আয়োজনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অপ্রচলিত এবং হারিয়ে যাওয়া খাবার তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে সবার সামনে বাংলাদেশের প্রাচীন খাদ্য ঐতিহ্য পুনরায় তুলে ধরা যায়। এ আয়োজন ১৫ অক্টোবর শুরু হয়ে চলবে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত। রিজেন্সির গ্র্যান্ডডিওস রেস্টুরেন্টে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত অতিথিদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এই আয়োজন।
এই আয়োজন ঢাকা রিজেন্সির নিজস্ব উদ্যোগ। এর মাধ্যমে স্থানীয় খাবারের বৈচিত্র্য ও স্বাদ গ্রহণের সুযোগ পাবেন অতিথিরা। এসব খাবারের মধ্যে থাকবে পুরান ঢাকার বাখরখানি, চট্টগ্রামের মেজবান মাংস, রাজশাহীর চাপাটি, খুলনার চুইঝাল, কক্সবাজারের লইট্টা ভাজি, চাঁপাইনবাবগঞ্জের কালাইয়ের রুটি, চাটগাঁওয়ের কালা ভুনা, সিলেটের সাতকড়া মাংসসহ আরও নানা রকম মুখরোচক খাবার।
মিষ্টি মণ্ডার মধ্যে আছে নাটোরের কাঁচাগোল্লা; নেত্রকোনার বালিশ মিষ্টি; বরগুনার চুইয়া পিঠা, চ্যাবা পিঠা, মুইট্টা পিঠা; বগুড়ার দই; টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ীর চমচম; কুমিল্লার রসমালাই; মেহেরপুরের রস কদম্ব। এ ছাড়া থাকবে হরেক রকমের ভর্তা।
ঢাকা রিজেন্সির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর (কারেন্ট ইনচার্জ) শাহিদ হামিদ এফ আই এইচ বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য শুধু একটি খাবারের উৎসব আয়োজন করা নয়, বরং বাংলাদেশের খাবারের ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরা। আশা করি, এই আয়োজনের মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি অতিথিরা বাংলাদেশের খাবারের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন।’
আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৫ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় কেক কাটার মাধ্যমে জমজমাট এই আয়োজনের উদ্বোধন করবেন বিচারপতি মঈনুল ইসলাম চৌধুরী। আরও উপস্থিত থাকবেন ঢাকা রিজেন্সির নির্বাহী পরিচালক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কারেন্ট ইনচার্জ) শাহিদ হামিদ এফআইএইচসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা, বিদেশি অতিথি ও ফুড ক্রিটিকস, বিভিন্ন দূতাবাস ও এয়ারলাইনসের অতিথিরা।
ঐতিহ্যবাহী নানা খাবারে সাজানো এই বিশাল আয়োজনে খাবার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে জনপ্রতি ৫ হাজার ৫৫৫ টাকা। এ ছাড়া অতিথিদের জন্য থাকবে র্যাফল ড্র। সিলেক্টেড কার্ড হোল্ডার পাবেন বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি। ঢাকা রিজেন্সির লয়্যালটি প্রোগ্রাম প্রিমিয়ার ক্লাব মেম্বাররা বুফে ডিনারে পাবেন অগ্রাধিকার।