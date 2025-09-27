হোম > জীবনধারা > খাবারদাবার

ষষ্ঠীতে ভাতের সঙ্গে নিরামিষের দুই পদ

ফিচার ডেস্ক

ষষ্ঠীতে নিরামিষ মেন্যু সাজাতে চাইছেন? ভাতের সঙ্গে মুগডাল, পাঁপড়ভাজা আর লেবু তো রয়েছেই, সঙ্গে রাখতে পারেন বাঁধাকপির তরকা ও পুঁইশাকের সবুজ ভাজি। আপনাদের জন্য ষষ্ঠীর নিরামিষের দুই পদের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন আফরোজা খান মুক্তা

বাঁধাকপির তরকা

উপকরণ

বাঁধাকপি ১টা, গাজর ১টা, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া ও বাটা আদা ১ চা-চামচ করে, কাঁচা মরিচ ফালি ৪-৫টা, শুকনো মরিচ ২টা, গরম মসলার গুঁড়ো আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, জিরা গুঁড়ো আধা চা-চামচ, তেজপাতা, এলাচ ও দারুচিনি ২ পিস করে, ঘি ১ টেবিল চামচ এবং সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালি

বাঁধাকপি ও গাজর কেটে ধুয়ে নিন। এবার কড়াইয়ে তেল গরম হলে শুকনো মরিচ, এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা ফোড়ন দিন। এবার বাঁধাকপি ও গাজর দিয়ে সামান্য ভেজে আদা বাটা, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া, লবণ দিয়ে নেড়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন। হয়ে এলে কাঁচা মরিচ ফালি, গরম মসলার গুঁড়ো, ঘি দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল বাঁধাকপির তরকা।

ছবি: আফরোজা খান মুক্তা

পুঁইশাকের সবুজ ভাজি

উপকরণ

পুঁইশাক ৫০০ গ্রাম, শুকনো মরিচ ২-৩টা, সয়াবিন তেল ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ফালি ৩-৪টা।

প্রণালি

শাক কেটে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। পরে শাক, কাঁচা মরিচ দিয়ে হালকা করে সিদ্ধ করুন লবণ দিয়ে। এবার কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম করে শুকনো মরিচ ফোড়ন দিয়ে সিদ্ধ শাক দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল পুঁইশাক ভাজি। এমনভাবে রান্না করুন, যেন শাকে রংটা সবুজাভ থাকে। বেশি সিদ্ধ হয়ে গেলে শাকের রংটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

