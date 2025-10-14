ঝিঙে দিয়ে ভাগনা মাছের রসা

সাদামাটা, কিন্তু সুস্বাদু—দুপুরের খাবারে এমন কিছু কি রান্নার কথা ভাবছেন? তাহলে দেখে নিতে পারেন এই রেসিপি। আপনাদের জন্য ঝিঙে দিয়ে ভাগনা মাছের রসার রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
ভাগনা মাছ ৪টি, ঝিঙে ৫০০ গ্রাম, আলু ২টি, কাঁচা মরিচ ৫-৬টি, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া এবং ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ চা-চামচ, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ।
প্রণালি
মাছ কেটে ধুয়ে নিন। পরে মাছ, লবণ, হলুদ ও লেবুর রস মাখিয়ে রাখুন ১০ মিনিট। পরে ফ্রাইপ্যানে তেল গরম হলে মাছ সোনালি করে এপিঠ-ওপিঠ ভেজে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি সামান্য ভেজে অল্প পানি দিয়ে আদা ও রসুনবাটা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে আলু দিয়ে ৫ মিনিট রান্না করুন। পরে ঝিঙে দিয়ে রান্না করুন পানি ছাড়া। ঝিঙেতে যে ঝোল উঠবে, তাতে ভাজা মাছ, কাঁচা মরিচ, জিরাগুঁড়া ও ধনেপাতাকুচি দিয়ে রান্না করে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল ঝিঙে দিয়ে ভাগনা মাছের রসা।