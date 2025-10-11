সকালের নাশতায় খান কাবলি ছোলার ঘুগনি

সকালের নাশতায় রোজ কি রুটির সঙ্গে আলুভাজি খেতে ভালো লাগে? কোনো একদিন সকালে বানিয়ে ফেলুন ফুলকো লুচি, আর সঙ্গে থাকতে পারে কাবলি ছোলার ঘুগনি। আপনাদের জন্য কাবলি ছোলার ঘুগনির রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
কাবলি ছোলা ২০০ গ্রাম, আলু ১০০ গ্রাম, গাজর ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া ও ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ, পাঁচফোড়নগুঁড়া ১ চা-চামচ, কাঁচা মরিচকুচি ২ টেবিল চামচ, বিলাতি ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, চিনি আধা চা-চামচ।
প্রণালি
কাবলি ছোলা সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন পানিতে। পরে সেদ্ধ করে রাখুন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি দিয়ে হালকা ভেজে আদা-রসুনবাটা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। এবার আলু, গাজর আর সামান্য পানি দিয়ে আবারও কষিয়ে ছোলা সেদ্ধ দিয়ে নেড়েচেড়ে ঝোলের পানি দিন। ফুটে উঠলে গরমমসলাগুঁড়া, কাঁচা মরিচকুচি, চিনি ও বিলাতি ধনেপাতাকুচি, জিরাগুঁড়া, পাঁচফোড়ন দিয়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল কাবলি ছোলার ঘুগনি।