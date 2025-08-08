চেনা সবজির অচেনা পদ

বাজারে এখন যেসব সবজি পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্য়ে পটোল আর ঢ্যাঁড়স বলতে গেলে দু-এক দিন পরপরই কিনছেন প্রায় সবাই। কিন্তু সব সময় কি এগুলোর ভাজা আর তরকারি খেতে ভালো লাগে? মাঝেমধ্যে একটু ভিন্ন কায়দায় রান্না করলে এসব সবজিও একঘেয়ে অবস্থা কাটিয়ে হয়ে উঠতে পারে মুখরোচক। আপনাদের জন্য পটোল ও ঢ্যাঁড়সের দুটি ভিন্ন স্বাদের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন আভা তাসনোভা ইরা।
নারকেলি পটোল
খুব ঝটপট ও সহজ রান্নাগুলোর মধ্যে একটি এই নারকেলি পটোল খেতে সুস্বাদু। পটোলের একঘেয়ে তরকারির বদলে একদিন রেঁধে দেখুন।
উপকরণ
পটোল ৮ থেকে ১০টি, কুচো চিংড়ি আধা কাপ (বড় চিংড়িও চাইলে দেওয়া যাবে), নারকেলবাটা ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, রসুন বাটা ১ চা-চামচ, হলুদ, মরিচ, তেল ও লবণ পরিমাণমতো, কাঁচা মরিচ ৩ থেকে ৪টি।
প্রণালি
প্রথমে কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ বাদামি হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিন। এরপর একে একে সব গুঁড়া মসলা, বাটা মসলা ও লবণ দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। তেল ওপরে উঠে এলে চিংড়িগুলো দিয়ে দিন কষানো মসলার মধ্যে। এরপর একটু কষিয়ে তার মধ্যে বাটা নারকেল দিয়ে সামান্য ভেজে নিন। এরপর পটোল দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে পরিমাণমতো পানি দিয়ে পটোল সেদ্ধ হওয়ার জন্য ঢেকে দিন। নামানোর আগে ৩ থেকে ৪টি কাঁচা মরিচ দিয়ে দিন। এতে সুন্দর একটা গন্ধ বের হবে। একটু সময় রেখে নামিয়ে ফেলুন।
সরিষাবাটায় ঢ্যাঁড়সের দোপিয়াজা
খুব মজাদার ও সহজ রেসিপি ঢ্যাঁড়সের দোপিয়াজা। রেসিপি সহজ হলেও খেতে দারুণ সুস্বাদু।
উপকরণ
কচি ঢ্যাঁড়স আধা কেজি, পেঁয়াজ ১ কাপ, রসুন বাটা ১ চা-চামচ, তেল পরিমাণমতো, হলুদের গুঁড়া আধা চা-চামচ, মরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, সরিষাবাটা ১ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, চিনি ১ চিমটি, ভাজা জিরার গুঁড়া ১ চিমটি।
প্রণালি
ঢ্যাঁড়স ধুয়ে পানি ঝরিয়ে তিন টুকরা করে কেটে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে তার মধ্যে পেঁয়াজকুচি দিয়ে বাদামি হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিন। এরপর এক এক করে মসলা দিয়ে কষিয়ে নিন। মসলা কষানো হয়ে গেলে তাতে ঢ্যাঁড়স দিয়ে দিন। সঙ্গে সামান্য পানিও দিতে হবে। পানি শুকিয়ে এলে সামান্য চিনি ও ভাজা জিরার গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে নিন। তারপর গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।