আল্পনা হাবিবের রন্ধনে সেতুবন্ধ

ফিচার ডেস্ক

সম্প্রতি ব্যাংককে বাংলাদেশ দূতাবাসের আয়োজনে দেশীয় খাবার আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরার জন্য একটি বিশেষ রন্ধন অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিল মিসেস বালবিরস কুকিং স্কুল। এক্সক্লুসিভ কুকিং ক্লাস ও বুফে লাঞ্চে অংশ নিতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন রন্ধনশিল্পী আল্পনা হাবিব। তিনি সেই অনুষ্ঠানে তাঁর সিগনেচার পদ, ‘আলো মামার তেহারি’, ‘ঘি চপ’ ও ‘শাহি টুকরা’ রান্না করে প্রদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানে মেক্সিকো ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূত, মালদ্বীপের কূটনীতিকেরা এবং চিলি, ইতালি, মিয়ানমার, নেপাল, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতদের স্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন বেশ কিছু কালিনারি শিক্ষার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথি। খাদ্যরসিক ও স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আল্পনার নিপুণ রন্ধন প্রদর্শনী উপভোগ করেন।

আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত ও বেস্টসেলিং কুকবুক লেখক আল্পনা হাবিব তাঁর ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি সুস্বাদু রান্নার মধ্য দিয়ে অতিথিদের মন জয় করেন। তাঁর অনন্য রন্ধনশৈলী এবং বহুমাত্রিক পদসম্ভার উপস্থিত সবার মধ্যে বাংলাদেশের খাবার নিয়ে গভীর আগ্রহের সঞ্চার করে।

আন্তর্জাতিক এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ফায়াজ মুরশিদ কাজীও উপস্থিত ছিলেন।

