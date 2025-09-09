খাসির মাংসের নানান পদ তো রেঁধেছেন, এবার অতিথি এলে না হয় ভিন্ন স্বাদেই খাসির মাংস রান্না করলেন। আপনাদের জন্য খুব সহজ উপায়ে খাসির মাংস রান্নার রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
খাসির মাংস ১ কেজি, টক দই হাফ কাপ, আদা ও রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, ধনিয়া ও জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, কাঁচা ও পাকা মরিচ ৮ থেকে ১০টা, ঘি ২ টেবিল চামচ, গরম মসলাগুঁড়া ১ চা-চামচ, পেঁয়াজকুচি হাফ কাপ ও বেরেস্তা হাফ কাপ।
প্রণালি
খাসির মাংস, আদা ও রসুনবাটা, মরিচগুঁড়া, ধনিয়াগুঁড়া, জিরাগুঁড়া ও টক দই দিয়ে মাখিয়ে রাখুন ঘণ্টাখানেক। পরে কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি বাদামি করে ভেজে নিন। তারপর ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন কম তাপে সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। পরে ঘি, গরম মসলাগুঁড়া, গোলমরিচগুঁড়া ও কাঁচা মরিচ দিয়ে রান্না করুন আরও কিছু সময়। ওপরে তেল ভেসে এলে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল খাসির মাংসের কোরমা।