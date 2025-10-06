অতিথি এলে বাড়িতে গরুর মাংস রান্না হবে না তা কি হয়? আপনাদের জন্য সহজ উপায়ে গরুর মাংসের রেজালা রান্নার রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
গরুর মাংস ১ কেজি, আদা ও রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চা–চামচ, ধনে ও জিরাগুঁড়া ১ চা–চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ (বেরেস্তার জন্য), পোস্তদানা বাটা ২ টেবিল চামচ, টক দই আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ১৫/২০ টা, ঘি ৪ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল আধা কাপ, মাওয়া ২ টেবিল চামচ, কেওড়া জল ১ টেবিল চামচ, কিশমিশ ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।
প্রনালি
তেল, ঘি, কাঁচা মরিচ, কিশমিশ ও পেঁয়াজ কুচি ছাড়া বাকী সব উপকরণ দিয়ে মাংস মাখিয়ে ৫/৬ ঘন্টা রেখে দিন। হাঁড়িতে তেল ও ঘি দিয়ে বেরেস্তা করে তুলে আলাদা করে রাখুন। ১ টেবিল চামচ চিনি দিয়ে বেরেস্তা গুঁড়া করে আলাদা করে রাখুন। এবার তেলে মেরিনেট করা মাংস দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। কষানো শেষ হলে ২ /৩ কাপ পানি দিন। এবার কাঁচামরিচ ও কিশমিশ দিয়ে সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত অল্প আঁচে দমে রেখে রান্না করুন। সবশেষে বেরেস্তা দিয়ে আরও ৫/৭ মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল দারুণ স্বাদের গরুর মাংসের রেজালা।