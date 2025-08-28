ঝালমুড়িওয়ালার ‘ঝালমুড়ি’ বানিয়ে ফেলুন বাড়িতেই

বাংলাদেশের মানুষের জীবনে যে খাবারগুলোর কোনো বিকল্প নেই, সেগুলোর মধ্যে একটা হলো ঝালমুড়ি। এ দেশের মানুষ সম্ভবত সব সময় এই খাবারটি খেতে পারে। খাবারটির নাম ঝালমুড়ি। এটি সামনে থাকলে খাওয়ার জন্য সময়ের বালাই থাকে না। গলির মোরে, পার্ক কিংবা স্কুলের সামনে, মেলার মাঠে, সিনেমা হলের সামনে, কাঁচা বাজারের মুখে, কোথায় নেই ঝালমুড়িওয়ালা?
মুচমুচে মুড়ি, সরিসার তেল, পেঁয়াজ-মরিচ-টমেটো কুচি, হরেক পদের মসলা, সেদ্ধ ছোলা ও ডাবলি, বিটলবণ, প্রায় সারা বছর ধনেপাতা কুচি দিয়ে সাজানো ভ্রাম্যমাণ ছোট্ট দোকান— এ যেন বাংলাদেশের ট্রেডমার্ক। সব মসলা দিয়ে কৌটায় মুড়ি ভরে তা ঝাঁকানোর যে ছন্দ, তার কোনো তুলনা হয় না।
সারা দিন চোখের সামনে এই সব দৃশ্যকল্প চলতে থাকলে রাতে সিরিজ দেখতে বসে হঠাৎ আপনার ঝালমুড়ি খাওয়ার বাসনা জাগতেই পারে। তাও আবার গলির মোড়ে বসেন যে ঝালমুড়িওয়ালা, তাঁর হাতে মাখানো। ক্রেভিং বলতে একটা ব্যাপার আছে না? কিন্তু চাইলেই কি আর সময়মতো সব পাওয়া যায়? উপকরণগুলো জোগাড় করতে পারলে কিন্তু যখন মন চায় তখনই ঝালমুড়িওয়ালার হাতে তৈরি মজাদার স্বাদের ঝালমুড়ি আপনিও তৈরি করতে পারবেন। আপনাদের জন্য ঝালমুড়ির এই সিক্রেট রেসিপিটি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
মুড়ি ২০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি ৪ টেবিল চামচ, ধনেপাতা কুচি ৪ টেবিল চামচ, বোম্বাই মরিচ কুচি আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি ২ টেবিল চামচ, টমেটো কুচি ৪ টেবিল চামচ, লেবুর খোসা কুচি ১ টেবিল চামচ, লেবুর রস স্বাদমতো, বিট লবণ আধা চা-চামচ, মসলার সরিষার তেল ২ টেবিল চামচ, ডাবলি সেদ্ধ ২ কাপ, ছোলা সেদ্ধ ২ কাপ, চিকন চানাচুর আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো।
মসলার সরিষার তেল তৈরি করবেন যেভাবে
উপকরণ
সরিষার তেল ১ কাপ, এলাচি ও দারুচিনি ২ পিস করে, আদা ও বসুন বাটা ১ চা-চামচ, গরম মসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ, হলুদ, মরিচ, ধনে গুঁড়া ১ চা-চামচ করে, জিরা ১ চা-চামচ।
প্রণালি
কড়াইতে সরিষার তেল গরম হলে সব উপকরণ দিয়ে কষিয়ে মুড়ি মসলার তেল তৈরি করে বোতলে করে রেখে দিন।
ঝালমুড়ি বানাবেন যেভাবে
পেঁয়াজ, ধনেপাতা, কাঁচা মরিচ, বোম্বাই মরিচ ও টমেটো সব কুচি কুচি করে কেটে একসঙ্গে রাখুন। ডাবলি ও ছোলা আলাদা করে সেদ্ধ করে রাখুন। এবার একটি বাটিতে প্রথমে ডাবলি ও ছোলা সেদ্ধ, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ, বোম্বাই মরিচ কুচি, টমেটো কুচি, লেবুর খোসা কুচি, লবণ, বিট লবণ, চিকন চানাচুর, মসলার তেল ও লেবুর রস দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিন। তারপর তাতে মুড়ি দিয়ে হালকা করে মাখিয়ে নিয়ে পরিবেশন করুন।