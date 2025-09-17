পুঁটি ও ট্যাংরা দিয়ে সবজির রসা

বড় মাছ আর মাংসের তরকারি টানা খেতে খেতে মাঝেমধ্যে অরুচি ধরে যায়। তখন অতি সাধারণ খাবারও হয়ে ওঠে মুখরোচক। আপনাদের জন্য পুঁটি ও ট্যাংরা মাছ দিয়ে সবজির রসা তৈরির রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
পুঁটি ও ট্যাংরা মাছ ৩০০ গ্রাম, কচুমুখী ৫০০ গ্রাম, বরবটি ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা ১ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া ১ চা-চামচ করে, কাঁচা মরিচ ৫-৬টা, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।
প্রণালি
মাছ ধুয়ে লবণ মাখিয়ে রেখে দিন, সবজি কেটে ধুয়ে রাখুন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি হালকা ভেজে আদা-রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে, লবণমাখা মাছ আবার ধুয়ে কষানো মসলায় কষিয়ে উঠিয়ে রাখুন। এবার সবজি দিয়ে আবারও কষিয়ে নিন। তারপর পরিমাণমতো ঝোলের পানি দিন। ফুটে উঠলে কষানো মাছ ওপরে দিন। এবার কাঁচা মরিচ ফালি ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে সামান্য নেড়ে ঢাকনাসহ আরও পাঁচ মিনিট রান্না করে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল পুঁটি-টেংরা দিয়ে সবজির রসা।