আস্ত রসুনে গরুর মাংসের ঝাল ভুনা

ছুটির দিনে গরুর মাংস অনেক বাড়িতেই রান্না করা হয়। চিরাচরিত ভুনা ও আলু দিয়ে ঝোল রান্না তো সব সময়ই করেন। যাঁরা ঝাল খেতে পছন্দ করেন, তাঁরা এবার রান্না করতে পারেন আস্ত রসুন দিয়ে গরুর মাংসের ঝাল ভুনা। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
গরুর মাংস ২ কেজি, পেঁয়াজ কুচি এক কাপ, আদা-রসুন বাটা তিন টেবিল চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনে গুঁড়া এক টেবিল চামচ করে, জিরা গুঁড়া ১ চা-চামচ, আস্ত রসুন ছয়টা, কাঁচা মরিচ ৭-৮টা, সয়াবিন তেল আধা কাপ, এলাচি ৪-৫টা, দারুচিনি ৪-৫টা, গরম মসলা গুঁড়া এক টেবিল চামচ, টক দই আধা কাপ, ঘি এক টেবিল চামচ।
প্রণালি
গরুর মাংস ভালো করে ধুয়ে ভিজিয়ে রাখুন। কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি বাদামি করে ভেজে নিন। এর ভেতরে আদা-রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ ও ধনে গুঁড়া এবং একটু পানি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। কষানো মসলায় মাংস দিয়ে নেড়েচেড়ে সেদ্ধ হওয়ার মতো পানি দিয়ে কম আঁচে রান্না করুন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে আস্ত রসুনসহ বাকি সব উপকরণ দিয়ে নেড়েচেড়ে পানি দিয়ে ঢেকে দিন। কম আঁচে রাখুন কিছুক্ষণ। প্রয়োজন মতো ঝোল রেখে ঘি দিয়ে নামিয়ে নিন। তারপর সাদা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন আস্ত রসুনে গরুর মাংসের ঝাল।