সপ্তমীর সকালের নাশতায় থাকুক তালের ফুলকো লুচি ও দই আলু

সপ্তমীর সকালে চারদিকে যখন উৎসব উৎসব রব, তখন একটু ভিন্ন ধরনের নাশতা করতে মন চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। শরতের মিষ্টি রোদমাখা সকালে না হয় তাল দিয়ে তৈরি লুচিই শোভা পেল নাশতার টেবিলে। সঙ্গে রাখতে পারেন দই আলু। আপনাদের জন্য তালের ফুলকো লুচি ও দই আলুর রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
ময়দা ১ কাপ, তালের পাল্প আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো, চিনি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ২ টেবিল চামচ, জোয়ান আধা চা-চামচ, বেকিং পাউডার আধা চা-চামচ, কর্নফ্লাওয়ার বেলার জন্য, সয়াবিন তেল ভাজার জন্য।
প্রণালি
সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে ঢাকনাসহ রেখে দিন ৩০ মিনিট। পরে ছোট রুটি বানিয়ে কাটার দিয়ে কেটে আবারও রাখুন ৩০ মিনিট। এবার কড়াইতে তেল গরম হলে একটা একটা করে ভেজে তুলুন।
দই আলু
উপকরণ
সেদ্ধ আলু ৩০০ গ্রাম, টক দই ২৫০ গ্রাম, সরিষার তেল ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ করে, পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ বাটা ২ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো।
প্রণালি
আলু সেদ্ধ করে খোসা ফেলে মোটা চাকা চাকা করে কেটে রাখুন। এবার একটি কড়াইতে টক দই, সরিষার তেল, আদা, পেঁয়াজবাটা, কাঁচা মরিচ বাটা দিয়ে খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিন। পরে সেদ্ধ আলু মিশ্রণে দিয়ে ৬ থেকে ৭ মিনিট রান্না করলে তৈরি হয়ে যাবে দই আলু।