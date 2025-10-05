আমড়া দিয়ে বাইন মাছের ঝোল

বাজারে আমড়া পাওয়া যাচ্ছে। আমড়া মাখা আর আমড়ার ডাল তো খেয়েছেন। এবার মাছ রান্নায়ও যোগ করতে পারেন ভিটামিন ‘সি’-এর এই উৎসকে। আপনাদের জন্য আমড়া দিয়ে বাইন মাছের ঝোলের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
ছোট বাইন আড়াই শ গ্রাম, আমড়া দুটি, আলু দুটি, ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ করে, কাঁচা মরিচ ৫-৬টি, জিরা গুঁড়া হাফ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।
প্রণালি
বাইন মাছ কেটে ধুয়ে রাখুন। আলু ও আমড়া লম্বা করে কেটে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি হালকা ভেজে আদা ও রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া এবং লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। এরপর মাছ দিয়ে কষিয়ে উঠিয়ে রাখুন। এবার কষানো মসলায় আলু ও আমড়া দিয়ে কষিয়ে তেল ওপরে এলে পানি দিন কম করে। তারপর হয়ে এলে কষানো মাছ, কাঁচা মরিচ ফালি, জিরা গুঁড়া দিয়ে নেড়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল আমড়া দিয়ে তাঁরা বাইন।