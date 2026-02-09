হোম > জীবনধারা > জেনে নিন

আজকের রাশিফল: ভাগ্যে উন্নতির যোগ, তবে পকেটে বিশাল ফুটা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মেষ

পকেটে দু-পয়সা আসার যোগ আছে, কিন্তু মেজাজটা মরুভূমির মতো তপ্ত। অফিসে আপনার দাপট বাড়বে, তবে বসের সামনে বেশি ‘হিরোগিরি’ দেখাতে গিয়ে জিরো হবেন না। সঙ্গীর সঙ্গে অহেতুক তর্কে জড়াবেন না। মনে রাখবেন, গাধার সঙ্গে তর্ক করে জিতলেও দিন শেষে লোকে আপনাকে ‘গাধা বিজয়ী’ বলবে। কথা বলার আগে দুই ঢোক জল খেয়ে নিন, জিভটা একটু ঠান্ডা হবে।

বৃষ

রোমান্স তুঙ্গে থাকলেও অলসতা আপনাকে সোফায় আঠার মতো আটকে রাখবে। আজ আপনার প্রধান শত্রু হলো ‘রিমোট কন্ট্রোল’। অফিসে আজ ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ করার তীব্র ইচ্ছা জাগবে, এমনকি আপনি অফিসে থাকলেও। সঙ্গী হয়তো চাঁদের আলোয় ডিনার করতে চাইবেন, আর আপনার মাথায় ঘুরবে ‘এক থালা বিরিয়ানি আর ঘুম’। জীবনে একটু শৃঙ্খলা আনুন, অন্তত আজ প্যান্টের বদলে ভুল করে লুঙ্গি পরে অফিসে ঢুকে যাবেন না।

মিথুন

গোয়েন্দাগিরি করার ইচ্ছা প্রবল হবে। কার হাঁড়িতে কী চাল ফুটছে—সেটা না জানলে আপনার ভাত হজম হবে না। কলিগের নামে গসিপ করতে গিয়ে বসের কানে যেন না পৌঁছায়। দেয়ালের কান থাকে আর সেই কানে আজ ডিজিটাল এয়ারপড লাগানো। সঙ্গীকে মিথ্যে বলতে গিয়ে ধরা পড়ার চান্স ১০০%। বুদ্ধি খাটান, কিন্তু অতি চালাকি করবেন না। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাবেন না, নাকটা ছিলে যেতে পারে।

কর্কট

শরীরটা একটু নাজুক। গতকালের বিয়েবাড়ির বিরিয়ানি আজ আপনার পেটে ‘তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ’ শুরু করতে পারে। অফিসের কাজের চেয়ে বাথরুমের দিকেই আজ আপনার নজর বেশি থাকবে। শান্ত মেজাজে কাজ সারুন। আজ আপনার মেজাজ পাড়ার খ্যাপা কুকুরের চেয়েও খারাপ হতে পারে। অকারণ কান্নাকাটি করে সঙ্গীকে ভয় দেখাবেন না। ভবিষ্যতের চিন্তা করুন, তবে অত বেশি নয় যে নিজের চশমাটা মাথার ওপর রেখেই পুরো বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজছেন।

সিংহ

আজ আপনার রাজকীয় ভাব দ্বিগুণ হয়ে যাবে। পাড়ার মোড়ে দাঁড়ালে মনে হবে পুরো এলাকা আপনার জমিদারি। লিডারশিপ কোয়ালিটি দেখানোর সুযোগ আসবে। তবে সাবধান, বসের চেয়ারে বসার আগে দেখে নেবেন তিনি ঘরে আছেন কি না। আপনি হয়তো নিজেকে বনের রাজা ভাবছেন, কিন্তু বাড়িতে গিন্নি বা বড়রা আপনাকে ‘বিড়াল’ বানিয়ে দিতে এক সেকেন্ড সময় নেবে না। আভিজাত্য বজায় রাখুন, তবে দম্ভ করবেন না।

কন্যা

সঞ্চয় করার ভূত আজ আপনার ঘাড়ে চাপবে। পকেটে টাকা থাকলে কেন খরচ হচ্ছে না—এই দুঃখে আপনার দিন কাটবে। পারফেকশনিস্ট হতে গিয়ে সহকর্মীদের পাগল করে দেবেন। সব ফাইল গোছাতে গিয়ে নিজের লাঞ্চ বক্সটাই হয়তো হারিয়ে ফেলবেন। সঙ্গীর উপহারের লিস্ট দেখে আপনার হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। কৃপণতা ছেড়ে অন্তত একটা চকলেট কিনে দিন। নিজের চরকায় তেল দিন, তবে সেই তেল দিয়ে আবার অন্যের রাস্তায় পিচ্ছিল করবেন না।

তুলা

শৈল্পিক প্রতিভা আজ উপচে পড়বে। হঠাৎ মনে হবে আপনিই নেক্সট কিশোর কুমার বা পাবলো পিকাসো। ড্রয়িং বা প্রেজেন্টেশন ভালো হবে। তবে মিটিংয়ের মাঝখানে গান গেয়ে উঠবেন না যেন! প্রেমে ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হবে। একদিকে ভালোবাসা, অন্যদিকে নেটফ্লিক্স। বাথরুমে উচ্চস্বরে গান গাওয়ার সময় পাশের বাড়ির লোকের মানসিক কষ্টের কথা একটু ভেবে দেখুন।

বৃশ্চিক

রহস্যময় মেজাজ। আজ আপনার চাউনি এমন হবে যে কেউ দেখলেই ভাববে আপনি ইন্টারপোল থেকে এসেছেন। শেয়ার বাজারে বা ব্যবসায় লাভের যোগ আছে, তবে ঝুঁকি নেওয়ার আগে দশবার ভাবুন। প্রেমিকার সঙ্গে রোমান্টিক হওয়ার চেষ্টা করুন, তবে গম্ভীর হয়ে জেরা করবেন না। মনে রাখবেন তিনি আপনার সঙ্গী, আসামি নন। সবকিছুতে ষড়যন্ত্র খুঁজবেন না। মাঝে মাঝে সাধারণ বিষয় সাধারণই হয়।

ধনু

তাড়াহুড়া করে কাজ নষ্ট করার একটা প্রবল সম্ভাবনা আছে। দরজায় ধাক্কা বা টেবিলে হোঁচট খাওয়া আপনার আজকের স্টাইল। বসের দেওয়া ডেডলাইন শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে মনে পড়বে যে কাজটা শুরুই করেননি। রাগের মাথায় কোনো টেক্সট পাঠাবেন না। ‘Delete for Everyone’ অপশনটি আপনার সেরা বন্ধু হতে চলেছে। বিপদে পড়লে পরিবারের বড়দের পরামর্শ নিন। তারা আপনাকে হাসিমুখে আচ্ছা করে পচিয়ে তারপর সঠিক পথ দেখাবে।

মকর

ব্যবসার চক্করে মাথা বনবন করবে। মনে হবে আপনিই পৃথিবীর সব বোঝা বইছেন। কোনো হঠকারী অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবেন না। পার্টনারের সঙ্গে টাকা নিয়ে বিবাদ হতে পারে। লুকোচুরি কেবল বাচ্চা বয়সেই ভালো লাগে, এখন করলে ঝামেলা হয়। সঙ্গীর কাছে স্বচ্ছ থাকুন। টাকা পয়সার ব্যাপারে বেশি চালাকি না করাই ভালো। শেষমেশ ইনকাম ট্যাক্সের পাল্লায় পড়তে পারেন।

কুম্ভ

ভাগ্যে উন্নতির যোগ আছে, কিন্তু পকেটে বিশাল বড় ফুটা! টাকা আসবে আর ম্যাজিকের মতো গায়েব হয়ে যাবে। বিদেশে যাওয়ার বা নতুন প্রজেক্টের স্বপ্ন দেখছেন? আগে নিজের পাসপোর্ট বা আইডি কার্ডটা কোথায় রেখেছেন সেটা খুঁজে বের করুন। আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বাড়বে। সঙ্গীকে নিয়ে মাজারে যেতে পারেন, তবে সেখানেও হয়তো আপনি শিরনি নিয়েই বেশি চিন্তিত থাকবেন। অফিসের কাজে ঢিলেমি দেবেন না, বসের ঝাড়িতে আপনার ‘আধ্যাত্মিক শান্তি’ এক মিনিটে উবে যাবে।

মীন

জীবনটা একটা বড় সিনেমা মনে হতে পারে। ড্রামা, সাসপেন্স আর ইমোশনে আপনি ভরপুর। ইনভেস্টমেন্টে সতর্ক থাকুন। আপনার সেন্টিমেন্টাল স্বভাবের সুযোগ নিয়ে কেউ আপনাকে গছিয়ে দিতে পারে। সঙ্গী আপনার চোখের পানি দেখে গলে যেতে পারে, কিন্তু রোজ রোজ এমন করলে তিনি বিরক্ত হয়ে সাঁতারের চশমা উপহার দেবেন। ঝুঁকি নিন, তবে সেটা যেন ছাদ থেকে ঝাঁপ দেওয়ার মতো না হয়। কান্নার সময় অন্তত সঙ্গে একটা পরিষ্কার রুমাল রাখবেন।

