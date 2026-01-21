আজকের রাশিফল: চাকরিতে সুখবর আসবে, সঙ্গীকে ‘সরি’ বলতে দ্বিধা করবেন না

মেষ
অফিসে আপনার কাজের গতি দেখে বস আজ অবাক হতে পারেন। তবে সহকর্মীদের সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না, বিশেষ করে লাঞ্চ ব্রেকে রাজনীতির আলোচনা এড়িয়ে চলুন। পদোন্নতির ফাইল নড়াচড়া করতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে ভুল-বোঝাবুঝি মিটে যাবে। অবিবাহিতদের জন্য বিয়ের যোগাযোগ আসতে পারে, তবে তাড়াহুড়ো করবেন না। মাথাব্যথার যোগ আছে। বেশিক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকবেন না। আগুন ও বিদ্যুৎ থেকে দূরে থাকুন। রাগী গার্লফ্রেন্ডের সামনে বেশি লজিক দেখাতে যাবেন না!
বৃষ
ব্যবসায়ীদের জন্য আজ সোনার দিন। নতুন কোনো ডিল ফাইনাল হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে কোর্ট-কাছারির চক্কর থাকলে আজ খবর আপনার পক্ষেই আসবে। আজ আপনি রোমান্টিক মুডে থাকবেন। জীবনসঙ্গীকে সারপ্রাইজ গিফট দিলে পরিস্থিতি আরও মধুর হবে। বাড়িতে আত্মীয় সমাগম হতে পারে। লিভার ও পেটের সমস্যার যোগ আছে। বাইরের ‘স্ট্রিট ফুড’ দেখে জিব সামলান। পকেট গরম হতে পারে, তাই বলে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে আস্ত শপিং মল কেনার চেষ্টা করবেন না।
মিথুন
আপনার কথার জাদুতে আজ ক্লায়েন্ট কুপোকাত হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনার জনপ্রিয়তা বাড়বে। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করলে লাভের মুখ দেখতে পারেন। পুরোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে, যা সংসারে একটু ‘হিল্লোল’ তুলতে পারে। স্ত্রীর আবদার মেটাতে গিয়ে পকেট খালি হতে পারে। হাঁটু বা পায়ের ব্যথায় কষ্ট পেতে পারেন। আত্মীয়রা আজ আপনার খুব ভক্ত হয়ে যাবে (বুঝবেন টাকা ধারের মতলব আছে)। হাসিমুখে এড়িয়ে যান।
কর্কট
অফিসে কাজের চাপ আজ পাহাড় সমান। বসের ঝাড়ি খাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও দিন শেষে আপনার পরিশ্রমের প্রশংসা হবে। নতুন চাকরির অফার আসতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটান। ছোটখাটো বিষয়ে জেদ ধরবেন না। বাড়িতে কোনো শুভ অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা হতে পারে। চোখের যত্ন নিন। ঠান্ডা লাগার ধাত থাকলে আইসক্রিম থেকে দূরে থাকুন। মনে রাখবেন, আজ আপনার পকেটে গর্ত হওয়ার ভয় আছে, তাই মানিব্যাগ সামলে রাখুন।
সিংহ
আজ যেখানেই যাবেন, সেখানেই আধিপত্য বিস্তার করবেন। নতুন প্রজেক্টের দায়িত্ব আপনার কাঁধে আসতে পারে। সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষ পুরস্কার পেতে পারেন। সন্তানদের সাফল্যে আজ গর্বিত হবেন। দাম্পত্য জীবনে সুখ বজায় থাকবে। বাড়িতে অতিথি আসতে পারে। শরীরটা একটু ভারী মনে হতে পারে। জিমে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে আজ থেকেই শুরু করুন। আজ যেখানে হাত দেবেন, সেটাই সোনা হবে (ধুলাবালু বাদে!)।
কন্যা
হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হবে আজ। তবে চিন্তা নেই, এই খাটুনির ফল আপনি শিগগির ইনক্রিমেন্ট হিসেবে পাবেন। কারিগরি কাজে দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। পরিবারের সঙ্গে কোনো ধর্মীয় স্থানে যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি একটু থমথমে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা উত্তেজিত হবেন না। সেই বন্ধুকে বিশ্বাস করবেন না যে পাঁচ বছর আগে টাকা নিয়ে আর ফেরত দেয়নি।
তুলা
আজ আপনার সৃজনশীলতা তুঙ্গে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে জটিল সমস্যার সমাধান খুব সহজে করে ফেলবেন। বাড়তি উপার্জনের রাস্তা খুলে যেতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে রসগোল্লার মতো মিষ্টি সম্পর্ক বজায় থাকবে। কোথাও ঘুরতে যাওয়ার জন্য ব্যাগ গুছিয়ে রাখতে পারেন। ত্বকের কোনো সমস্যায় ভুগতে পারেন। পানি বেশি করে খান। বড় কোনো চুক্তিতে সই করার আগে চশমাটা ভালো করে মুছে কাগজটা তিনবার পড়ুন।
বৃশ্চিক
অফিসে আপনার বিরুদ্ধে ছোটখাটো ষড়যন্ত্র হতে পারে। কেউ হয়তো আপনার আইডিয়া নিজের বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। তবে চতুর বুদ্ধি দিয়ে আপনি সবার মুখ বন্ধ করে দেবেন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মান-অভিমান হতে পারে, কিন্তু রাতের ডিনার সব ঠিক করে দেবে। মেরুদণ্ড বা পিঠের ব্যথায় কষ্ট পেতে পারেন। বসার ভঙ্গি ঠিক করুন।
ধনু
বসের নেক নজরে থাকবেন। বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। যারা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের জন্য আজ সুখবর আসতে পারে। শ্বশুরবাড়ি থেকে দামি উপহার বা সম্পত্তির ভাগ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অবিবাহিতদের বিয়ের পাকা কথা হতে পারে। মানসিক উদ্বেগ কমানোর জন্য মেডিটেশন করুন। আজ একটু দান-খয়রাত করলে মনের কোণে শান্তি অনুভব করবেন।
মকর
রিস্ক নেওয়ার জন্য আজ ভালো দিন। ব্যবসায় নতুন পার্টনারশিপ শুরু করতে পারেন। অফিসের ডেস্কে বসে স্বপ্ন দেখা কমিয়ে কাজে মন দিন। সঙ্গীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের পুরোনো কোনো বিবাদ মিটে যাবে। সন্ধ্যার পর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমার যোগ আছে। লিভারের সমস্যায় ভুগতে পারেন, অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাবার ত্যাগ করুন। শেয়ারবাজার বা লটারিতে আজ ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।
কুম্ভ
আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পাল্লা আজ ভারী। নতুন চাকরির ইন্টারভিউ থাকলে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যান। রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা, তবে বুদ্ধিমানেরা আজ দূরেই থাকবে।
সন্তানদের পড়াশোনা নিয়ে দুশ্চিন্তা হতে পারে। জীবনসঙ্গীর সাপোর্ট আপনাকে মানসিক শক্তি দেবে। দাঁত বা কানের ব্যথায় ভোগার সম্ভাবনা আছে। আজ উত্তর-পূর্ব দিকে যাত্রা করলে শুভ ফল পাবেন।
মীন
ব্যবসায়ীদের জন্য আজ লাভের দিন। তবে বড় বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ নিন। অফিসে ফাইল গোছানোর কাজে ব্যস্ত থাকতে হতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে অকারণে ঝগড়া করবেন না। যদি ভুল করে ফেলেন, তবে ‘সরি’ বলতে দ্বিধা করবেন না। মনে রাখবেন, সরি বললে ছোট হওয়া যায় না। অনিদ্রা বা ক্লান্তিতে ভুগতে পারেন। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর চেষ্টা করুন। শিক্ষার্থীরা আজ পড়াশোনায় অভাবনীয় সাফল্য পেতে পারেন।